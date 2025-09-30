Интер смачка Славия Прага без затруднения

С два гола на капитана Лаутаро Мартинес и още един на Дензъл Дъмфрис Интер лесно победи Славия Прага с 3:0. Срещата на „Джузепе Меаца“ бе от втори кръг на основната фаза на Шампионска лига, след който „нерадзурите“ събраха 6 точки. Чехите са с 0 т.

- Реклама -

След по-малко от три минути игра удар на Федерико Димарко мина встрани от вратата, а впоследствие и опит за изстрел на Маркус Тюрам бе блокиран.

Именно Тюрам създаде и първата реална опасност пред чешката врата, но Индрих Станек спаси. Впоследствие и изстрел на Лаутаро с глава мина до вратата на Станек.

След още няколко пропуска и при изминаването на половин час игра, Славия капитулира. Станек подари топката на Лаутаро, който на празна врата не сбърка – 1:0.

Четири минути трябваха на Интер за още един гол. Тюрам получи в наказателното, финтира бранител и намери Дензъл Дъмфрис, отбелязал за 2:0.

През втората част картинката не се промени и Интер редеше ситуация след ситуация. Лаутаро пропусна, останал един на един с вратаря. Петър Сучич също не съумя да вкара на празна врата, като защитник от чехите го блокира в сетния миг.

В 65-ата минута Интер уби и малкото останала интрига с трети гол. Бърза атака на „нерадзурите“ бе развита от Тюрам и Алесандро Бастони, който поднесе топката на тепсия за капитана Лаутаро Мартинес. Аржентинецът засече за 3:0.