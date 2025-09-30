НА ЖИВО
          Интер смачка Славия Прага без затруднения

          Срещата на "Джузепе Меаца" бе от втори кръг на основната фаза на Шампионска лига, след който "нерадзурите" събраха 6 точки. Чехите са с 0 т

          С два гола на капитана Лаутаро Мартинес и още един на Дензъл Дъмфрис Интер лесно победи Славия Прага с 3:0. Срещата на „Джузепе Меаца“ бе от втори кръг на основната фаза на Шампионска лига, след който „нерадзурите“ събраха 6 точки. Чехите са с 0 т.

          След по-малко от три минути игра удар на Федерико Димарко мина встрани от вратата, а впоследствие и опит за изстрел на Маркус Тюрам бе блокиран.

          Именно Тюрам създаде и първата реална опасност пред чешката врата, но Индрих Станек спаси. Впоследствие и изстрел на Лаутаро с глава мина до вратата на Станек.

          След още няколко пропуска и при изминаването на половин час игра, Славия капитулира. Станек подари топката на Лаутаро, който на празна врата не сбърка – 1:0.

          Четири минути трябваха на Интер за още един гол. Тюрам получи в наказателното, финтира бранител и намери Дензъл Дъмфрис, отбелязал за 2:0.

          През втората част картинката не се промени и Интер редеше ситуация след ситуация. Лаутаро пропусна, останал един на един с вратаря. Петър Сучич също не съумя да вкара на празна врата, като защитник от чехите го блокира в сетния миг.

          В 65-ата минута Интер уби и малкото останала интрига с трети гол. Бърза атака на „нерадзурите“ бе развита от Тюрам и Алесандро Бастони, който поднесе топката на тепсия за капитана Лаутаро Мартинес. Аржентинецът засече за 3:0.

