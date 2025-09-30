НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Политика

          Иран предупреди: Едно-единствено нападение от Израел вкарва САЩ във война

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Иран отправи остро предупреждение, че дори едно-единствено израелско нападение може да предизвика пълномащабна война с участието на Съединените щати, съобщава Newsweek.

          В момента, в който Израел започне война, ние също ще влезем във война със Съединените щати“, заяви генерал-майор Мохсен Резайи, бивш командир на Революционната гвардия на Иран (IRGC). Изявлението идва на фона на засилен натиск от Вашингтон и възстановени санкции на ООН, насочени срещу иранската ядрена програма.

          Иранският президент Пезешкиян: Няма да приемем преговори, които създават нови проблеми Иранският президент Пезешкиян: Няма да приемем преговори, които създават нови проблеми

          Контекстът

          • Санкциите бяха въведени отново чрез механизма „snapback“ въпреки опозицията на Русия и Китай.
          • Те включват оръжейно ембарго, ограничения върху обогатяването на уран и балистичната дейност, както и замразяване на активи и забрани за пътуване.
          • Израел се опасява, че новите рестрикции ще подтикнат Техеран да ускори ядрената си дейност, което може да доведе до превантивни удари.

          Коментари

          „Преговори, които целят да дадат време на Израел или да го укрепят, са неприемливи. Ако това се случи, в момента, в който Израел започне война, ние също ще влезем във война със Съединените щати.“ — генерал-майор Мохсен Резайи, бивш главнокомандващ на IRGC

          ОФИЦИАЛНО: ООН възобнови санкциите срещу Иран ОФИЦИАЛНО: ООН възобнови санкциите срещу Иран

          „Трябва да поддържаме дипломатическия и икономически натиск върху Иран, за да стане ясно, че няма да толерираме възобновяването на техните усилия за изграждане на ядрени бомби, с които да унищожат моята страна и вашата (Съединените щати).“ — израелският премиер Бенямин Нетаняху

          Рисковете

          Експерти предупреждават, че конфронтация между Иран и Израел – с потенциално въвличане на САЩ – може да ескалира напрежението в целия Близък изток и да има тежки последици за световната сигурност и енергийните пазари.

