„Изключителен успех! Благодаря на момчетата!“ – Премиерът поздрави волейболните ни герои

Министър-председателят Росен Желязков изрази своята благодарност към националния отбор по волейбол за впечатляващото им представяне на Световното първенство във Филипините.
Националният отбор се завръща след грандиозния успех във Филипините, където завоюва сребърен медал от Световното първенство.
По повод феноменалното представяне, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То ще включва тържествена обиколка на центъра на София с открит автобус, която ще завърши на площад „Св. Александър Невски“, където ще се състои официалното посрещане на отбора.
Националите ще получат специални награди, а всички, които се присъединят на площада, ще могат да се насладят на богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.
Тоя пък какво общо има с успехите на момчетата
Восъчното корумпе се изявява
Иди се снимай за авторитет
Благодари на жена си за хотела МИШКО!!!!!
БълХари юнаци
Внимавайте момчета,тоя се прави на любезен,но е крадец.Не му вярвайте!
Може да се облизва и за вашите парички от наградния фонд .
Ти кога ще постигнеш някакви успехи?
Гледай си Украйна…не се занимавай с българските момчета.
Да изключителен успех за България и българите. Ама ти белчо с водопада си от бълХария с двете прасетата.
За разлика от правителството което няма успехи , а само излагация 🤡🤡🤡 оставка , клоун!!!
Тоя хотелиер кой го пита…сам се пита, сам си отговаря…🤣
Бегай,Бълхар! Ти си украински премиер ,на никой не са му нужни благодарностите ти 😉
СМЕШНИК С ПАРАШУТ..!
Rupdrive Car Detailing и водопад…
Да. Твоят съпартиец ГОРАНОВ и поддръжник Пеевски също ни прославиха по света!
В знак на протест срещу правителството (водещо страната ни към падение), момчетата да откажат визитата в н.с.
Този льохман не може на кутрето да стъпи на децата
Скрий се льольо с фалшиви избори ,даже не трябва да си в НС като киселова.
ЦИК ПРИКЛЮЧИ
Л