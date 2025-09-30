НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          „Изключителен успех! Благодаря на момчетата!“ – Премиерът поздрави волейболните ни герои

          17
          36
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Министър-председателят Росен Желязков изрази своята благодарност към националния отбор по волейбол за впечатляващото им представяне на Световното първенство във Филипините.

          „Изключителен успех! Аз не помня от 1994 година колективен спорт толкова много емоции да е събирал. Всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е заради това, че това са нашите шампиони. Ние видяхме и във финала колко усилия, борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено спортното напрежение е голямо, но този отбор, потенциалът, младостта дават гаранция за успеха напред. Другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ. Благодаря на момчетата! Днес ще се върнат, ще получат заслужено своите овации. Ние изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото иначе трябваше да чакат от 4 часа в Истанбул до довечера. Преценихме, че заслужават този малък жест”, посочи премиерът.

          - Реклама -

          Националният отбор се завръща след грандиозния успех във Филипините, където завоюва сребърен медал от Световното първенство.

          По повод феноменалното представяне, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То ще включва тържествена обиколка на центъра на София с открит автобус, която ще завърши на площад „Св. Александър Невски“, където ще се състои официалното посрещане на отбора.

          Националите ще получат специални награди, а всички, които се присъединят на площада, ще могат да се насладят на богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

          Министър-председателят Росен Желязков изрази своята благодарност към националния отбор по волейбол за впечатляващото им представяне на Световното първенство във Филипините.

          „Изключителен успех! Аз не помня от 1994 година колективен спорт толкова много емоции да е събирал. Всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е заради това, че това са нашите шампиони. Ние видяхме и във финала колко усилия, борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено спортното напрежение е голямо, но този отбор, потенциалът, младостта дават гаранция за успеха напред. Другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ. Благодаря на момчетата! Днес ще се върнат, ще получат заслужено своите овации. Ние изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото иначе трябваше да чакат от 4 часа в Истанбул до довечера. Преценихме, че заслужават този малък жест”, посочи премиерът.

          - Реклама -

          Националният отбор се завръща след грандиозния успех във Филипините, където завоюва сребърен медал от Световното първенство.

          По повод феноменалното представяне, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То ще включва тържествена обиколка на центъра на София с открит автобус, която ще завърши на площад „Св. Александър Невски“, където ще се състои официалното посрещане на отбора.

          Националите ще получат специални награди, а всички, които се присъединят на площада, ще могат да се насладят на богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни“ да приеме мирния план за Газа

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа...
          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          Политика

          СНСД издига Синиша Каран за президент на Република Сръбска

          Красимир Попов -
          Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД) ще участва в предсрочните избори за президент на Република Сръбска с кандидатурата на Синиша Каран. Това потвърди лидерът на...

          17 КОМЕНТАРА

          6. Внимавайте момчета,тоя се прави на любезен,но е крадец.Не му вярвайте!
            Може да се облизва и за вашите парички от наградния фонд .

          9. Да изключителен успех за България и българите. Ама ти белчо с водопада си от бълХария с двете прасетата.

          10. За разлика от правителството което няма успехи , а само излагация 🤡🤡🤡 оставка , клоун!!!

          14. Да. Твоят съпартиец ГОРАНОВ и поддръжник Пеевски също ни прославиха по света!

          15. В знак на протест срещу правителството (водещо страната ни към падение), момчетата да откажат визитата в н.с.

          16. Този льохман не може на кутрето да стъпи на децата
            Скрий се льольо с фалшиви избори ,даже не трябва да си в НС като киселова.
            ЦИК ПРИКЛЮЧИ
            Л

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions