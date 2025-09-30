„Изключителен успех! Благодаря на момчетата!“ – Премиерът поздрави волейболните ни герои

Министър-председателят Росен Желязков изрази своята благодарност към националния отбор по волейбол за впечатляващото им представяне на Световното първенство във Филипините.

„Изключителен успех! Аз не помня от 1994 година колективен спорт толкова много емоции да е събирал. Всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е заради това, че това са нашите шампиони. Ние видяхме и във финала колко усилия, борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено спортното напрежение е голямо, но този отбор, потенциалът, младостта дават гаранция за успеха напред. Другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ. Благодаря на момчетата! Днес ще се върнат, ще получат заслужено своите овации. Ние изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото иначе трябваше да чакат от 4 часа в Истанбул до довечера. Преценихме, че заслужават този малък жест”, посочи премиерът. - Реклама -

Националният отбор се завръща след грандиозния успех във Филипините, където завоюва сребърен медал от Световното първенство.

По повод феноменалното представяне, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То ще включва тържествена обиколка на центъра на София с открит автобус, която ще завърши на площад „Св. Александър Невски“, където ще се състои официалното посрещане на отбора.

Националите ще получат специални награди, а всички, които се присъединят на площада, ще могат да се насладят на богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.