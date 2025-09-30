НА ЖИВО
          Изненада: Ботев Враца представи Чорбаджийски

          Бившият играч на ЦСКА Божидар Чорбаджийски ще играе за "зелените", като срокът на споразумението не е оповестен

          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Със загадъчно видео във Фейсбук Ботев Враца представи ново попълнение. Става въпрос за бившия капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски. 30-годишният защитник ще носи фланелка с номер 5 във Враца. Ботев отскоро е с нов наставник след раздялата с Христо Янев – това е Тодор Симов, който дебютира начело на тима с победа над Арда с 2:0 навън.

          Ето какво написаха врачани над видеото:

          „Ново попълнение пристига в Ботев…
          Номер 5 вече е зает!
          С Ботевска воля, с Ботевски дух“.

