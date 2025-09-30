Изненада: Ботев Враца представи Чорбаджийски

Със загадъчно видео във Фейсбук Ботев Враца представи ново попълнение. Става въпрос за бившия капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски. 30-годишният защитник ще носи фланелка с номер 5 във Враца. Ботев отскоро е с нов наставник след раздялата с Христо Янев – това е Тодор Симов, който дебютира начело на тима с победа над Арда с 2:0 навън.

Ето какво написаха врачани над видеото:

„Ново попълнение пристига в Ботев…

Номер 5 вече е зает!

С Ботевска воля, с Ботевски дух“.