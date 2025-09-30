НА ЖИВО
          Изненада: Кинозвездата Никол Кидман се развежда

          Снимка: БГНЕС
          Носителката на „Оскар“ Никол Кидман и кънтри звездата Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски медии.

          Според TMZ двойката живее разделено от началото на лятото. Ърбан е напуснал семейния дом в Нешвил, Тенеси, и си е купил собствено жилище в града.

          Изданията TMZ и People твърдят, че Кидман е против раздялата и се опитва да спаси брака. Към момента няма официален коментар от представители на двамата.

          Любовна история и семейство

          Кидман (58 г.) и Ърбан (57 г.) започват кариерата си в Австралия и притежават двойно гражданство – австралийско и американско. Те се запознават през януари 2005 г. на холивудско събитие, посветено на Австралия, а година по-късно сключват брак в Сидни.

          Двамата имат две дъщери – Фейт Маргарет (14 г.) и Съндей Роуз (17 г.). Кидман е майка и на две осиновени деца от брака си с Том Круз.

          Публични прояви и професионални ангажименти

          Актрисата, отличена с „Оскар“ за ролята си на Вирджиния Улф в „Часовете“, публикува през юни снимка със съпруга си по повод годишнината им. Ърбан за последно сподели кадри с Кидман през май, когато двамата присъстваха на наградите на Академията за кънтри музика 2025 г.

          През септември Никол Кидман приключи снимките на продължението на филма „Приложна магия“ със Сандра Бълок. Междувременно Кийт Ърбан е на турне от май заради излизането на новия му албум High.

