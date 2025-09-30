НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Тенис

          Яник Синер е на трети пореден финал в Пекин

          В битка за трофея италианецът ще спори срещу Медведев или Тиен

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Яник Синер се класира на финал на турнира в Пекин. Световният №2 се наложи с 6-3, 4-6, 6-2 над Алекс де Минор. Италианецът влезе в мача със самочувствието, че е спечелил и 10-те предходни срещи срещу този опонент и още един път показа, че може да го победи.

          Яник е едва вторият тенисист в историята, който играе три поредни финала в Пекин. Другият е Новак Джокович (2012-15)

          24-годишният тенисист диктуваше разиграваният в първия сет, а добрата му стратегия караше австралиеца да бъде в дълбока защитна позиция.

          Макар да поведе със сет обаче, Синер не задържа нивото си и това даде шанс на Де Минор, който направи много по-малко непредизвикани грешки, за да изравни.

          В решителната част обаче Синер просто бе на различно ниво и не остави шансове на опонента си.

          Синер е спечелил 22 от последните си 24 мача и има 41 успеха през годината. 

