Йотова: Целият свят заговори за българския спорт

„Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда – да се почувстваме обединени“, заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.

Тя участва в Националната конференция „Компас 2025“ в София, но коментира и големия спортен успех на националния отбор по волейбол за мъже, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

„Момчетата ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда – да се почувстваме обединени, да се почувстваме в едно, да имаме смелост, самочувствие, дързост, да имаме достатъчно хладнокръвие да се борим с трудностите, дори когато победата изглежда невъзможна“, каза Йотова.

Вицепрезидентът подчерта, че този ден е накарал целия свят да заговори за българския спорт.

Тя припомни и постижението на Ружди Ружди, който спечели шеста световна титла в параатлетиката:

„Нека не забравяме шестата световна титла на Ружди Ружди – един невероятен човек, параспортист, който ни накара да въздъхнем дълбоко и да кажем, че няма нищо невъзможно пред човешкия дух.“

Националният отбор на България по волейбол за мъже се прибира в София след своето историческо представяне на световния форум.