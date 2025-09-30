Йотова: Целият свят заговори за българския спорт

„Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда – да се почувстваме обединени“, заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.
Тя участва в Националната конференция „Компас 2025“ в София, но коментира и големия спортен успех на националния отбор по волейбол за мъже, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините.
Вицепрезидентът подчерта, че този ден е накарал целия свят да заговори за българския спорт.
Тя припомни и постижението на Ружди Ружди, който спечели шеста световна титла в параатлетиката:
Националният отбор на България по волейбол за мъже се прибира в София след своето историческо представяне на световния форум.
Националният отбор на България по волейбол за мъже се прибира в София след своето историческо представяне на световния форум.