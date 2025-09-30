Йотова: Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната (ВИДЕО)

Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната.
Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на Националната конференция „Компас 2025“ в София.
Грешна ви е политиката
Лелката, добре заработи, за сметка на данъкоплатците, без да има никаква реална полза от нея.
европейските послушници сигуранти НЕ са казвали! ще имаме вода газ ток горива! А САМО че сме послушни и удобни/за манипулации/
