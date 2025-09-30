НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Йотова: Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната (ВИДЕО)

          4
          70
          Loading the player...
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната.

          - Реклама -

          Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на Националната конференция „Компас 2025“ в София.

          България трябва да мисли за бъдещето си не като периферна държава, а активно да участваме там, където се вземат решенията, обяснявайки спецификата на този регион и най-вече интересите на българските граждани, каза вицепрезидентът.

          Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната.

          - Реклама -

          Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на Националната конференция „Компас 2025“ в София.

          България трябва да мисли за бъдещето си не като периферна държава, а активно да участваме там, където се вземат решенията, обяснявайки спецификата на този регион и най-вече интересите на българските граждани, каза вицепрезидентът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...

          4 КОМЕНТАРА

          2. Лелката, добре заработи, за сметка на данъкоплатците, без да има никаква реална полза от нея.

          3. европейските послушници сигуранти НЕ са казвали! ще имаме вода газ ток горива! А САМО че сме послушни и удобни/за манипулации/

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions