      вторник, 30.09.25
          Начало България Крими

          Какво разкри разследването за жестокото убийство в Пещера?

          Жестоко убийство разтърси град Пещера. 62-годишна жена бе намушкана с нож от свой съсед, който влязъл с намерение да краде. Трагедията се е разиграла в събота, посред бял ден, в квартал на града, където местни жители твърдят, че извършителят е наркозависим.

          Според разследващите, мъжът е издебнал момента, в който съпругът на жертвата е напуснал дома, за да отиде на работа, а тя самата е била в двора, когато той се е промъкнал вътре. Жената го заварила на местопрестъплението, а за да не бъде разпознат, той я нападнал с кухненски нож.

          Тялото ѝ е открито от екип на Спешна помощ в дома им.
          От прокуратурата съобщават, че заподозреният е задържан за 72 часа.

          „Сигналът за извършеното престъпление е постъпил около 12:30 часа на 27 септември. Той е подаден от Спешна помощ в град Пещера – за намерен труп на жена и вероятно се касае за убийство”. Това заяви в „Здравей, България” главен инспектор Костадин Христев, началник-сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОД на МВР Пазарджик.

          По информация на разследващите, заподозреният е съсед на убитата. Той пребивава в Пещера от около месец и половина, след като дълги години е живял в чужбина.

          „Мотивите за престъплението тепърва ще се изясняват. Повдигнато е обвинение на извършителя, който е установен и е задържан за 72 часа”, обясни Паун Савов, наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура-Пазарджик.

