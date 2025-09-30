Какво разкри разследването за жестокото убийство в Пещера?

Жестоко убийство разтърси град Пещера. 62-годишна жена бе намушкана с нож от свой съсед, който влязъл с намерение да краде. Трагедията се е разиграла в събота, посред бял ден, в квартал на града, където местни жители твърдят, че извършителят е наркозависим.
Според разследващите, мъжът е издебнал момента, в който съпругът на жертвата е напуснал дома, за да отиде на работа, а тя самата е била в двора, когато той се е промъкнал вътре. Жената го заварила на местопрестъплението, а за да не бъде разпознат, той я нападнал с кухненски нож.
Тялото ѝ е открито от екип на Спешна помощ в дома им. От прокуратурата съобщават, че заподозреният е задържан за 72 часа.
По информация на разследващите, заподозреният е съсед на убитата. Той пребивава в Пещера от около месец и половина, след като дълги години е живял в чужбина.
