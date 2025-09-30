Караджов: 7 души от „Автомобилна администрация“ са уволнени за 8 месеца заради рекет (ВИДЕО)

Седем служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са били уволнени през последните осем месеца заради сигнали, че са участвали в корупционни практики, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в ефира на БНТ.

По думите му в тези случаи няма достатъчно доказателства за предаване на сигналите на прокуратурата, тъй като жалбите са били подадени анонимно и без подписи. В същото време обаче се работи по сериозен случай, при който ръководители в агенцията са принуждавали подчинени да участват в корупционни схеми.

„Започнаха да се охрабряват и нашите служители – вече в писмен вид, със своите подписи, разказват къде техните началници ги натискат да събират пари“, каза Караджов.

Преписката по този случай ще бъде приключена до няколко дни, след което данните ще бъдат предадени на прокуратурата или на ГДБОП.

Случаят „Роби Уилямс“ – „срам и позор“

Министърът определи като „срам и позор“ случая с исканите подкупи от чуждестранни шофьори, превозващи техника за концерта на британския певец Роби Уилямс.

Караджов подчерта, че „двуединството“ на ДАИ – да издава лицензи и същевременно да контролира на пътя – трябва да бъде прекратено.

Контролът върху пътя – към МВР

„Очаквам деня, в който част от ДАИ, която контролира на пътя, ще бъде преместена в МВР. Там носят боди камери, имат различни правила за контрол и това ще е ефективна мярка срещу корупцията“, заяви вицепремиерът.

По думите му вече има решение на Министерския съвет в тази посока, като законовите промени се подготвят и трябва да бъдат факт до края на годината.