Караджов: 7 души от „Автомобилна администрация“ са уволнени за 8 месеца заради рекет (ВИДЕО)

Седем служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са били уволнени през последните осем месеца заради сигнали, че са участвали в корупционни практики, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в ефира на БНТ.
По думите му в тези случаи няма достатъчно доказателства за предаване на сигналите на прокуратурата, тъй като жалбите са били подадени анонимно и без подписи. В същото време обаче се работи по сериозен случай, при който ръководители в агенцията са принуждавали подчинени да участват в корупционни схеми.
Преписката по този случай ще бъде приключена до няколко дни, след което данните ще бъдат предадени на прокуратурата или на ГДБОП.
Случаят „Роби Уилямс“ – „срам и позор“
Министърът определи като „срам и позор“ случая с исканите подкупи от чуждестранни шофьори, превозващи техника за концерта на британския певец Роби Уилямс.
Караджов подчерта, че „двуединството“ на ДАИ – да издава лицензи и същевременно да контролира на пътя – трябва да бъде прекратено.
Контролът върху пътя – към МВР
По думите му вече има решение на Министерския съвет в тази посока, като законовите промени се подготвят и трябва да бъдат факт до края на годината.
Къде е къдравата бе???!
Усещане за корупция.
Айде, преборихме корупцията. След толкова време ги намерихме корумпираните!
Браво, министре, браво вице!!! Ашколсун Караджов!!!
Рибата се умирисва от Главата… Крадеца вика ,,задържахме крадците“…
Кой разбрал ,разбрал…
Като си започнал да говориш хайде разкажи защо най секретният обект в България е администрацията на…АПИ там гражданин по никакъв начин не може да влезе. Разкажи из доклада за ремонт и уволнението на младата техничка Мая която си позволи да напише доклад че положеният асфалт вместо 15 см. е 5.
Схемата достигала чак до теб, разправят злите езици. Така че относно срама… Говори за себе си.
ТОВА НЕ СА ЛИ ,ОПГ“та ,КАКВО ДРЕМЕШ БРЕ БРОКЕРЕ НА ЦЪРВУЛА, ЗАЩО МЪЛЧИШ БРЕ ПОДАЙ СИ ОСТАВКАТА МАЗНИКО!!!!
Оставка!
Това правителство е срам и позор на квадрат
Оставка на Караджов.Оставка на цялото коронпирано правителство.Що за началство Закарали го до банкомата.
А, с кюлчетата, и къщата в Барселона не е?
И ти си дай уставката защото така е редно
Оставка
Не е срам,ежедневие е…и международен скандал,английските медии са гръмнали,после къде са туристите,ми ей там са…
Само тоя не знае, че в ДАИ се взимат подкупи.
И ти си за уво
Какъвто министъра такива и подчинените
И какво като са уволнени? С откраднатите пари ще си живеят богато до десето коляно. Конфискация на цялото имущество трябва и доживотен затвор!
Тези мърши са за затвора .
Това е нещо банално,срамно е,че ги хванаха🤣
Трябва леко да се стегнат редиците!
Тоя министър е срам и позор ?
Сухопътни пирати
Там по същия начин се вземат изпити за шофьорски книжки там.Даваш подкуп и вземаш изпита и хоп шофьор станал.Е затова има катострофи.Изпитите трябва да отидат в КАТ както беше по-рано.
Ivan Angelov Караджов каза абсолютно същото даже вече има решение за това.
Kiril Pingarov Дано
Никой не се сеща да пита Министъра на Транспорта ,защо работят действащи служители от МВР ,Армия и Пожарна в ДАИ и като Автоинструктори на Граждански Договори.Защото знаем много добре ,че в тези Министерства обикновен гражданин няма да му позволят да работи на подобен договор “ но за тези служители няма проблем да работят на Граждански Договори в Дай …Да не говорим ,че на подобни договори колко Милиона данъци се откриват и колко схеми и похвати за игри има .
Трябва още 700 гешефтари да уволнят, че и повече. Алчността граница няма.
ОСТАВКА!!!
Преди няколко години хванаха в Пловдив един инспектор на най ниско ниво с 11 обзаведени и дадени под наем апартамента. По различна стойност над 2 милиона лв. Осъдиха го на 2 години затвор като излежа половината от присъдата си в общежитие. Обаждането на шофьорите в английското посолство по същество е атентат срещу държавността!
По интересно е ако не бяха англичани дали щеше да задържат мутрите от така наречения ДАИ? И ако не са звънели на английското посолство? Как мислите?
И дали нещо друго осъществяват като дейност тези мутри, освен изнудване – от сутрин до вечер?
Пратили ги до банкомат да теглят 700/800 Евро за подкуп, че нямали кеш в тях. 😂👀😂
Някой сеща ли се за една единствена причина изобщо за съществуването на тези уж институции – освен за личното облагодетелстване на престъпниците в тях?
ОСТАВКА!
Държавата е срам, а отделно държава няма, тя е частна корпорация и то закрита с указ от папата, няма закона институция, НАП, СЪД прокуратура, полиция, парламент, президента, които не вярва да отвори гугъл и да потърси в американския търговски регистър кой къде е ригистриран, до най малката община е вписана като корпорация
За каже колко стари корумпета е назначил!
Nikolinka Staykova алчни и безкрупулни! Да си ходи,това е начина за да започнат да мислят!!!
За какво е това ДАЙ ?????
Иван Пашов как за какво ДАЙТЕ
Как,ваксината не включва ли срам???
Ако не беше случка със звезда, щеше ли да е срам и позор?
Въпроса е да махнат директорите защото с корупиция се влиза в тази институция и заради корупция се излиза. Всички го знаят това.
Оставка на всички,това е решението.
Срам и позор е да няма оставки по високите етажи – министри и шефове на ДАИ.
Цялото Правителство е за Затвора.
За да посмеят тези да направят за смях и срам България, значи нищо не сте свършили! Оставка!
Никой шеф няма да допусне подчинените му да крадат,…без да му дават и на него!
Свалени просто на бюро някъде,айде стига такива добри кожодери не се пропускат нали трябва да учат следващите да са по-добри за да не бъдат хващани.
