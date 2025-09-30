НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Караджов: 7 души от „Автомобилна администрация“ са уволнени за 8 месеца заради рекет (ВИДЕО)

          45
          200
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Седем служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са били уволнени през последните осем месеца заради сигнали, че са участвали в корупционни практики, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в ефира на БНТ.

          - Реклама -

          По думите му в тези случаи няма достатъчно доказателства за предаване на сигналите на прокуратурата, тъй като жалбите са били подадени анонимно и без подписи. В същото време обаче се работи по сериозен случай, при който ръководители в агенцията са принуждавали подчинени да участват в корупционни схеми.

          „Започнаха да се охрабряват и нашите служители – вече в писмен вид, със своите подписи, разказват къде техните началници ги натискат да събират пари“, каза Караджов.

          Вижте какъв подкуп са поискали инспекторите на екипа на Роби Уилямс Вижте какъв подкуп са поискали инспекторите на екипа на Роби Уилямс

          Преписката по този случай ще бъде приключена до няколко дни, след което данните ще бъдат предадени на прокуратурата или на ГДБОП.

          Случаят „Роби Уилямс“ – „срам и позор“

          Министърът определи като „срам и позор“ случая с исканите подкупи от чуждестранни шофьори, превозващи техника за концерта на британския певец Роби Уилямс.

          Караджов подчерта, че „двуединството“ на ДАИ – да издава лицензи и същевременно да контролира на пътя – трябва да бъде прекратено.

          Контролът върху пътя – към МВР

          „Очаквам деня, в който част от ДАИ, която контролира на пътя, ще бъде преместена в МВР. Там носят боди камери, имат различни правила за контрол и това ще е ефективна мярка срещу корупцията“, заяви вицепремиерът.

          По думите му вече има решение на Министерския съвет в тази посока, като законовите промени се подготвят и трябва да бъдат факт до края на годината.

          Корупционният скандал преди концерта на Роби Уилямс: Още подробности по случая Корупционният скандал преди концерта на Роби Уилямс: Още подробности по случая

          Седем служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са били уволнени през последните осем месеца заради сигнали, че са участвали в корупционни практики, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в ефира на БНТ.

          - Реклама -

          По думите му в тези случаи няма достатъчно доказателства за предаване на сигналите на прокуратурата, тъй като жалбите са били подадени анонимно и без подписи. В същото време обаче се работи по сериозен случай, при който ръководители в агенцията са принуждавали подчинени да участват в корупционни схеми.

          „Започнаха да се охрабряват и нашите служители – вече в писмен вид, със своите подписи, разказват къде техните началници ги натискат да събират пари“, каза Караджов.

          Вижте какъв подкуп са поискали инспекторите на екипа на Роби Уилямс Вижте какъв подкуп са поискали инспекторите на екипа на Роби Уилямс

          Преписката по този случай ще бъде приключена до няколко дни, след което данните ще бъдат предадени на прокуратурата или на ГДБОП.

          Случаят „Роби Уилямс“ – „срам и позор“

          Министърът определи като „срам и позор“ случая с исканите подкупи от чуждестранни шофьори, превозващи техника за концерта на британския певец Роби Уилямс.

          Караджов подчерта, че „двуединството“ на ДАИ – да издава лицензи и същевременно да контролира на пътя – трябва да бъде прекратено.

          Контролът върху пътя – към МВР

          „Очаквам деня, в който част от ДАИ, която контролира на пътя, ще бъде преместена в МВР. Там носят боди камери, имат различни правила за контрол и това ще е ефективна мярка срещу корупцията“, заяви вицепремиерът.

          По думите му вече има решение на Министерския съвет в тази посока, като законовите промени се подготвят и трябва да бъдат факт до края на годината.

          Корупционният скандал преди концерта на Роби Уилямс: Още подробности по случая Корупционният скандал преди концерта на Роби Уилямс: Още подробности по случая

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...
          България

          Николай Гацев: Либерализмът създаде апатия в обществото

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ анализаторът Николай Гацев коментира, че една от основните кризи пред България днес е обществената пасивност. „За съжаление либерализмът създаде...

          45 КОМЕНТАРА

          3. Айде, преборихме корупцията. След толкова време ги намерихме корумпираните!
            Браво, министре, браво вице!!! Ашколсун Караджов!!!

          4. Рибата се умирисва от Главата… Крадеца вика ,,задържахме крадците“…
            Кой разбрал ,разбрал…

          5. Като си започнал да говориш хайде разкажи защо най секретният обект в България е администрацията на…АПИ там гражданин по никакъв начин не може да влезе. Разкажи из доклада за ремонт и уволнението на младата техничка Мая която си позволи да напише доклад че положеният асфалт вместо 15 см. е 5.

          6. Схемата достигала чак до теб, разправят злите езици. Така че относно срама… Говори за себе си.

          7. ТОВА НЕ СА ЛИ ,ОПГ“та ,КАКВО ДРЕМЕШ БРЕ БРОКЕРЕ НА ЦЪРВУЛА, ЗАЩО МЪЛЧИШ БРЕ ПОДАЙ СИ ОСТАВКАТА МАЗНИКО!!!!

          10. Оставка на Караджов.Оставка на цялото коронпирано правителство.Що за началство Закарали го до банкомата.

          14. Не е срам,ежедневие е…и международен скандал,английските медии са гръмнали,после къде са туристите,ми ей там са…

          18. И какво като са уволнени? С откраднатите пари ще си живеят богато до десето коляно. Конфискация на цялото имущество трябва и доживотен затвор!

          23. Там по същия начин се вземат изпити за шофьорски книжки там.Даваш подкуп и вземаш изпита и хоп шофьор станал.Е затова има катострофи.Изпитите трябва да отидат в КАТ както беше по-рано.

          24. Никой не се сеща да пита Министъра на Транспорта ,защо работят действащи служители от МВР ,Армия и Пожарна в ДАИ и като Автоинструктори на Граждански Договори.Защото знаем много добре ,че в тези Министерства обикновен гражданин няма да му позволят да работи на подобен договор “ но за тези служители няма проблем да работят на Граждански Договори в Дай …Да не говорим ,че на подобни договори колко Милиона данъци се откриват и колко схеми и похвати за игри има .

          27. Преди няколко години хванаха в Пловдив един инспектор на най ниско ниво с 11 обзаведени и дадени под наем апартамента. По различна стойност над 2 милиона лв. Осъдиха го на 2 години затвор като излежа половината от присъдата си в общежитие. Обаждането на шофьорите в английското посолство по същество е атентат срещу държавността!

            По интересно е ако не бяха англичани дали щеше да задържат мутрите от така наречения ДАИ? И ако не са звънели на английското посолство? Как мислите?

            И дали нещо друго осъществяват като дейност тези мутри, освен изнудване – от сутрин до вечер?

            Пратили ги до банкомат да теглят 700/800 Евро за подкуп, че нямали кеш в тях. 😂👀😂

            Някой сеща ли се за една единствена причина изобщо за съществуването на тези уж институции – освен за личното облагодетелстване на престъпниците в тях?

          29. Държавата е срам, а отделно държава няма, тя е частна корпорация и то закрита с указ от папата, няма закона институция, НАП, СЪД прокуратура, полиция, парламент, президента, които не вярва да отвори гугъл и да потърси в американския търговски регистър кой къде е ригистриран, до най малката община е вписана като корпорация

          34. Въпроса е да махнат директорите защото с корупиция се влиза в тази институция и заради корупция се излиза. Всички го знаят това.

          38. За да посмеят тези да направят за смях и срам България, значи нищо не сте свършили! Оставка!

          40. Свалени просто на бюро някъде,айде стига такива добри кожодери не се пропускат нали трябва да учат следващите да са по-добри за да не бъдат хващани.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions