Карлос Алкарас потвърди великолепната си форма с купа от Токио

Карлос Алкарас надви Тейлър Фриц с 6-4, 6-4 във финала на тенис-турнира в Токио, Япония. Сблъсъкът противопостави номер 1 и 2 в основната схема схемата. Трофеят е под номер 8 за испанеца през този сезон.

Водачът в световната ранглиста първи трябваше да отразява точка за пробив в мача, но след това постепенно се окопити и натисна американския си съперник. Фриц спаси четири точки за пробив на свой ред, но в деветия гейм се пропука и Алкарас не погледна повече назад. Във втората част шампионът от Ю Ес Оупън дръпна с 5-1 гейма, преди да последва отпускане и завръщане на Фриц до 4-5. В десетия гейм обаче Алкарас не трепна и завоюва осмата си титла за годината.

Преди турнира в Токио той ликува в Ротердам, Монте Карло, Рим, Ролан Гарос, Куинс, Синсинати и Ю Ес Оупън. В добавка, Алкарас загуби и два финала – в Барселона и на Уимбълдън.

Фриц от своя страна остава с 10 трофея в колекцията, като последният беше спечелен на трева в Ийстборн през юни.

И за двамата предстои участие на Мастърс турнира в Шанхай, който ще се проведе между 1-12 октомври.