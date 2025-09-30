Късен гол в Бергамо реши друг ранен мач от Шампионска лига

Аталанта постигна драматичен обрат срещу белгийския Брюж и спечели с 2:1 у дома във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Срещата се игра на стадион „Гевис“ в Бергамо пред близо 22 хиляди зрители.

Гостите поведоха в 38-ата минута, когато Христос Цолис се разписа и изненада домакинската публика. След почивката обаче „бергамаските“ заиграха по-офанзивно и стигнаха до пълен обрат.

В 74-ата минута Лазар Самарджич изравни резултата от дузпа, а три минути преди края Марио Пашалич донесе победата за италианците. Асистенцията бе дело на Юнус Муса, който се включи отлично отдясно.

След този резултат и двата отбора вече имат по 3 точки от два мача и остават в битката за място в следващата фаза.