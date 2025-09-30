НА ЖИВО
          Катар и Египет предадоха на Хамас 20-точковия мирен план на Доналд Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Катарски и египетски посредници са се срещнали в понеделник с представители на Хамас, за да им предоставят мирния план за Газа на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, съобщи пред АФП източник, запознат с разговорите.

          Според информацията, премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани и ръководителят на египетското разузнаване Хасан Махмуд Рашад са се срещнали с преговарящите на Хамас и са им представили плана от 20 точки.

          „Преговарящите на Хамас заявиха, че ще го прегледат добросъвестно и ще предоставят отговор,“ посочва източникът, пожелал анонимност.

          Предаването на документа е ключова стъпка в опитите за дипломатическо решение на конфликта и следва срещите на Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху и арабски лидери в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН.

