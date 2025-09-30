Катастрофа с Тошко Йорданов в София (СНИМКИ)

Депутатът от „Има такъв народ“ Тошко Йорданов стана участник в пътен инцидент в центъра на столицата. Автомобилът му беше ударен от друг шофьор, като щетите са минимални, соъбщи „България Днес“

Сблъсъкът е станал вчера, когато в личния автомобил на Йорданов се врязала кола, движеща се зад него. Не е напълно ясно дали причината е внезапно спиране от страна на депутата или грешна преценка на дистанцията от другия водач.

При инцидента са нанесени само леки щети – леко изкривена броня и няколко драскотини по колата на Йорданов. Пострадали няма.

Според очевидци, след удара политикът е излязъл от автомобила си и е разговарял на по-висок тон с другия водач, но напрежението бързо е спаднало. Двамата са попълнили двустранен протокол за щетите, без да се налага намесата на КАТ, каквато при подобни случаи не е задължителна.

Инцидентът приключил мирно, като и двамата шофьори са продължили по пътя си.