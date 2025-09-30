НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Катастрофа с Тошко Йорданов в София (СНИМКИ)

          216
          6092
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Депутатът от „Има такъв народ“ Тошко Йорданов стана участник в пътен инцидент в центъра на столицата. Автомобилът му беше ударен от друг шофьор, като щетите са минимални, соъбщи „България Днес“

          - Реклама -

          Сблъсъкът е станал вчера, когато в личния автомобил на Йорданов се врязала кола, движеща се зад него. Не е напълно ясно дали причината е внезапно спиране от страна на депутата или грешна преценка на дистанцията от другия водач.

          При инцидента са нанесени само леки щети – леко изкривена броня и няколко драскотини по колата на Йорданов. Пострадали няма.

          СНИМКИ ОТ ИНЦИДЕНТА ВИЖ ТУК!

          Според очевидци, след удара политикът е излязъл от автомобила си и е разговарял на по-висок тон с другия водач, но напрежението бързо е спаднало. Двамата са попълнили двустранен протокол за щетите, без да се налага намесата на КАТ, каквато при подобни случаи не е задължителна.

          Инцидентът приключил мирно, като и двамата шофьори са продължили по пътя си.

          Депутатът от „Има такъв народ“ Тошко Йорданов стана участник в пътен инцидент в центъра на столицата. Автомобилът му беше ударен от друг шофьор, като щетите са минимални, соъбщи „България Днес“

          - Реклама -

          Сблъсъкът е станал вчера, когато в личния автомобил на Йорданов се врязала кола, движеща се зад него. Не е напълно ясно дали причината е внезапно спиране от страна на депутата или грешна преценка на дистанцията от другия водач.

          При инцидента са нанесени само леки щети – леко изкривена броня и няколко драскотини по колата на Йорданов. Пострадали няма.

          СНИМКИ ОТ ИНЦИДЕНТА ВИЖ ТУК!

          Според очевидци, след удара политикът е излязъл от автомобила си и е разговарял на по-висок тон с другия водач, но напрежението бързо е спаднало. Двамата са попълнили двустранен протокол за щетите, без да се налага намесата на КАТ, каквато при подобни случаи не е задължителна.

          Инцидентът приключил мирно, като и двамата шофьори са продължили по пътя си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...

          216 КОМЕНТАРА

          5. Защо въобще ни занимавате с този индивид, който заслужава само и единствено презрение! Двуличник!

          8. Какво ни занимавате с глупости,всеки ден стават такива леки катастрофи тях защо не ги казвате…

          11. Не плащам от 90те години на тия новите след 2015-2017 Мексико и Австрия през сащ боклука и така с останалите Бла Бла и така ….

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions