Катастрофа с Тошко Йорданов в София (СНИМКИ)

Депутатът от „Има такъв народ“ Тошко Йорданов стана участник в пътен инцидент в центъра на столицата. Автомобилът му беше ударен от друг шофьор, като щетите са минимални, соъбщи „България Днес“
Сблъсъкът е станал вчера, когато в личния автомобил на Йорданов се врязала кола, движеща се зад него. Не е напълно ясно дали причината е внезапно спиране от страна на депутата или грешна преценка на дистанцията от другия водач.
При инцидента са нанесени само леки щети – леко изкривена броня и няколко драскотини по колата на Йорданов. Пострадали няма.
СНИМКИ ОТ ИНЦИДЕНТА ВИЖ ТУК!
Според очевидци, след удара политикът е излязъл от автомобила си и е разговарял на по-висок тон с другия водач, но напрежението бързо е спаднало. Двамата са попълнили двустранен протокол за щетите, без да се налага намесата на КАТ, каквато при подобни случаи не е задължителна.
Инцидентът приключил мирно, като и двамата шофьори са продължили по пътя си.
Ся няма да ходи на работа една седмица.
Тиквата и Свинята гнусна живи ли са?
Пумияр
Еййй..Язък!
Защо въобще ни занимавате с този индивид, който заслужава само и единствено презрение! Двуличник!
Амин
Пукнал ли е?
Какво ни занимавате с глупости,всеки ден стават такива леки катастрофи тях защо не ги казвате…
Той тоз молец целия е една огромна катастрофа…
Телевизио,кои беше този!????
Не плащам от 90те години на тия новите след 2015-2017 Мексико и Австрия през сащ боклука и така с останалите Бла Бла и така ….
Бом бок
Да чака лекар от чужбина!Гу100