Кимбърли Гилфойл положи клетва като първата жена посланик на САЩ в Гърция

Кимбърли Гилфойл, доверен съюзник на американския президент Доналд Тръмп, положи клетва на 29 септември и през октомври ще замине за Атина, където ще поеме поста си като първата жена, заемала длъжността посланик на САЩ в Гърция.

Тя наследява Джордж Цунис, чийто мандат приключи официално на 20 януари, съобщи гръцкият вестник „Катимерини“.

В изявлението си след церемонията в Държавния департамент Гилфойл заяви, че основни приоритети в работата ѝ ще бъдат задълбочаването на сътрудничеството между Вашингтон и Атина в областта на отбраната и енергетиката. Тя определи Гърция като „стратегически партньор и стълб на стабилността в един сложен регион“.

„За мен е чест да бъда заклета днес като посланик в Република Гърция, заобиколена от приятели и близки тук, в Държавния департамент. Горда съм да служа,“ написа тя в публикация в X.

Гилфойл беше номинирана от президента Тръмп през декември 2024 г., а номинацията ѝ беше потвърдена от Сената през септември тази година.