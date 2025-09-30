НА ЖИВО
          Кимбърли Гилфойл положи клетва като първата жена посланик на САЩ в Гърция

          Снимка: Paul Sancya / Associated Press
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Кимбърли Гилфойл, доверен съюзник на американския президент Доналд Тръмп, положи клетва на 29 септември и през октомври ще замине за Атина, където ще поеме поста си като първата жена, заемала длъжността посланик на САЩ в Гърция.

          Тя наследява Джордж Цунис, чийто мандат приключи официално на 20 януари, съобщи гръцкият вестник „Катимерини“.

          В изявлението си след церемонията в Държавния департамент Гилфойл заяви, че основни приоритети в работата ѝ ще бъдат задълбочаването на сътрудничеството между Вашингтон и Атина в областта на отбраната и енергетиката. Тя определи Гърция като „стратегически партньор и стълб на стабилността в един сложен регион“.

          „За мен е чест да бъда заклета днес като посланик в Република Гърция, заобиколена от приятели и близки тук, в Държавния департамент. Горда съм да служа,“ написа тя в публикация в X.

          Гилфойл беше номинирана от президента Тръмп през декември 2024 г., а номинацията ѝ беше потвърдена от Сената през септември тази година.

