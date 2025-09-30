Киселова алармира за проблем със затлъстяването при младите хора

Повече от 40% от хората в България над 18 години страдат от проблеми, свързани със затлъстяването, а всеки трети ученик е засегнат преди да навърши пълнолетие. Това съобщи председателят на Народното събрание Наталия Киселова по време на кръглата маса „(не?)Победимите пандемии – Затлъстяването“, проведена в парламента.

По думите ѝ, затлъстяването струва на страната поне 3,5% от БВП – или около 6,48 млрд. лв. годишно – и оказва сериозно влияние върху работоспособността и здравния статус на населението

„Ролята на Народното събрание е да издига проблеми, които са значими дългосрочно. Това събитие трябва да покаже, че превенцията и информираността са ключови за преодоляване на проблема“, заяви Киселова.

Тя подчерта, че дългосрочната превенция минава през образователната система – от ясли и детски градини до университети – и включва насърчаване на здравословно хранене и движение, както и борба с вредните навици.

„Преди 100 години нашите баби и дядовци са се движили много повече, отколкото ние днес. За нас е важно да поставим началото на разговори и съвместни усилия срещу този тих враг – застоялият начин на живот“, каза още председателят на парламента.

Киселова увери, че Народното събрание ще подкрепи стратегия срещу затлъстяването и свързани инициативи, насочени към ограничаване на негативните последици, сред които водещи са сърдечносъдовите заболявания.