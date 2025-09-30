НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Киселова алармира за проблем със затлъстяването при младите хора

          85
          544
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Повече от 40% от хората в България над 18 години страдат от проблеми, свързани със затлъстяването, а всеки трети ученик е засегнат преди да навърши пълнолетие. Това съобщи председателят на Народното събрание Наталия Киселова по време на кръглата маса „(не?)Победимите пандемии – Затлъстяването“, проведена в парламента.

          - Реклама -

          По думите ѝ, затлъстяването струва на страната поне 3,5% от БВП – или около 6,48 млрд. лв. годишно – и оказва сериозно влияние върху работоспособността и здравния статус на населението

          „Ролята на Народното събрание е да издига проблеми, които са значими дългосрочно. Това събитие трябва да покаже, че превенцията и информираността са ключови за преодоляване на проблема“, заяви Киселова.

          Тя подчерта, че дългосрочната превенция минава през образователната система – от ясли и детски градини до университети – и включва насърчаване на здравословно хранене и движение, както и борба с вредните навици.

          „Преди 100 години нашите баби и дядовци са се движили много повече, отколкото ние днес. За нас е важно да поставим началото на разговори и съвместни усилия срещу този тих враг – застоялият начин на живот“, каза още председателят на парламента.

          Киселова увери, че Народното събрание ще подкрепи стратегия срещу затлъстяването и свързани инициативи, насочени към ограничаване на негативните последици, сред които водещи са сърдечносъдовите заболявания.

          Повече от 40% от хората в България над 18 години страдат от проблеми, свързани със затлъстяването, а всеки трети ученик е засегнат преди да навърши пълнолетие. Това съобщи председателят на Народното събрание Наталия Киселова по време на кръглата маса „(не?)Победимите пандемии – Затлъстяването“, проведена в парламента.

          - Реклама -

          По думите ѝ, затлъстяването струва на страната поне 3,5% от БВП – или около 6,48 млрд. лв. годишно – и оказва сериозно влияние върху работоспособността и здравния статус на населението

          „Ролята на Народното събрание е да издига проблеми, които са значими дългосрочно. Това събитие трябва да покаже, че превенцията и информираността са ключови за преодоляване на проблема“, заяви Киселова.

          Тя подчерта, че дългосрочната превенция минава през образователната система – от ясли и детски градини до университети – и включва насърчаване на здравословно хранене и движение, както и борба с вредните навици.

          „Преди 100 години нашите баби и дядовци са се движили много повече, отколкото ние днес. За нас е важно да поставим началото на разговори и съвместни усилия срещу този тих враг – застоялият начин на живот“, каза още председателят на парламента.

          Киселова увери, че Народното събрание ще подкрепи стратегия срещу затлъстяването и свързани инициативи, насочени към ограничаване на негативните последици, сред които водещи са сърдечносъдовите заболявания.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...

          85 КОМЕНТАРА

          1. Кой или Коя е тоя кисел глиган на снимката явно е роднина на Пеевски и Бойко Борисов.

          3. А за затлъстяването в НС???Там има доста затлъстели!Най – голямата свиня Пеевски и след него Борисов….това е кочина!

          5. Ти ли бе урод алармираш??? Това двуного същество е срам за човешката еволюция, срам за човечеството въобще….

          9. Иии от какво е затлъстяването странно ли е за вас , където внасяте месо с хормони нали ?

          19. Каза слоницата. Не съм вярвала, че
            могат да дойдат времена на явно
            безсрамие, наглост и злонамерена гавра

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions