„Ключ срещу нелегалната имиграция“: Лондон планира задължителна дигитална лична карта

Премиерът на Великобритания Киър Стармър представи планове за въвеждане на дигитална лична карта – реформа, която според него ще помогне за ограничаване на нелегалната имиграция и ще улесни взаимодействието на гражданите с държавните институции.

Системата ще се основава на модела от Естония, където всеки гражданин притежава уникален дигитален идентификатор, използван за услуги като регистрация на раждане, подаване на документи или записване на час при лекар.

Как ще работи системата

Вместо физическа карта, британските граждани ще получават цифров идентификатор. Той ще се проверява чрез специално приложение от работодатели или институции, за да се потвърди правото на работа или достъп до социални услуги.

Министерството на вътрешните работи ще има право да актуализира информацията в реално време – така мигранти с изтекли визи или съдебни присъди няма да могат да работят, да наемат жилище или да кандидатстват за помощи.

Ще бъде ли задължителна

Дигиталната лична карта ще е задължителна за хората, които искат да работят. Без нея няма да е възможно законно започване на работа. Пенсионерите и някои други групи няма да бъдат принуждавани да се регистрират.

Критиците предупреждават, че системата може постепенно да стане задължителна за всички граждани, както при предишния неуспешен опит на Лейбъристката партия да въведе лични карти.

Защо точно сега

Основният мотив на Стармър е овладяването на нелегалната имиграция – проблем, който оказва силен политически натиск върху правителството. Франция многократно е посочвала липсата на система за идентификация като причина мигрантите да преминават Ламанша.

„По-строгата система за проверки ще помогне да се намали броят на преминаващите нелегално“, смята премиерът.

Ползи и опасения

Поддръжниците на реформата твърдят, че тя ще ускори и улесни административни процеси като получаване на помощи или подаване за паспорт.

„В свят, в който хората доброволно споделят лични данни онлайн в замяна на удобство, е логично държавата да предложи същото“, коментират от правителството.

Критиците обаче предупреждават за риск от прекомерен контрол:

„Системата може бързо да се разшири и да доведе до ситуация, в която гражданите ще трябва постоянно да доказват самоличността си“.

Обществена подкрепа

Социологическите проучвания показват, че повечето британци одобряват идеята. Привържениците на Лейбъристите и Консерваторите са сред най-силните поддръжници, докато избирателите на Reform UK остават скептични, отразявайки позицията на лидера Найджъл Фараж, който е категорично против.

История на предишния опит

Правителството на Тони Блеър вече предложи подобна схема през 2000-те години, но тя се провали заради вътрешни разногласия и притеснения за гражданските свободи. Едва около 15 000 карти бяха издадени, преди инициативата да бъде отменена през 2010 г.