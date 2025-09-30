НА ЖИВО
          Футбол

          Левски излезе начело в Първа лига след победа над Ботев Пловдив

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Отборът на Левски победи Ботев Пловдив с 1:0 в отложен мач от шестия кръг на Първа лига, игран на стадион „Христо Ботев“.

          „Сините“ контролираха срещата през по-голямата част от двубоя, а победното попадение падна в 75-ата минута, когато резервата Мустафа Сангаре се разписа.

          Успехът на 26-кратните шампиони можеше да бъде и по-изразителен – на два пъти гредата спаси вратаря Даниел Наумов.

          Ботев също имаше шанс да изравни – Димитър Митков изведе с пета Таилсон, но той се забави и бе спрян от Майкон. Във втората минута на продължението и Бурас имаше отлична възможност, но ударът му бе блокиран от Никола Солдо.

          С този успех Левски оглави класирането с 23 точки, на една пред ЦСКА 1948. Лудогорец е трети с 21 точки и мач по-малко. Ботев Пловдив заема 13-а позиция със 7 точки – колкото имат и останалите отбори в дъното: Добруджа, Септември София и Славия.

