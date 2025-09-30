Любо Ганев: В момента, в който победихме Германия, бях сигурен, че ще стигнем поне до полуфинал

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев застана пред медиите след завръщането на героите ни от Филипините. На Световното първенство в азиатската държава момчетата на Джанлоренцо Бленджини направиха немислимото, печелейки сребро. Единствената ни загуба дойде от новия-стар шампион Италия с 1:3 гейма.

Момчетата ни бяха посрещнати подобаващо на ВИП-а на Летище „Васил Левски“, като получиха парична премия от Министерството на младежта и спорта на стойност 520 000 лв. За второто си място отборът ще си разпредели и 450 000 долара от FIVB, разкри Ганев.

„Аз го усетих. Радвам се, че момчетата започват да го усещат. Това е нещо страхотно. Не само успехите, които постигнахме – отношението към играта, вътре в отбора, показахме, че имаме задружен отбор. Състезателите, треньорският щаб, федерацията, всеки знае какво прави и си върши работата. Със сигурност ще продължи. Догодина имаме ВНЛ, имаме домакинско Европейско първенство във Варна от 9 септември. Надявам се тези момчета да продължат да ни радват и да се изкачваме в ранкинга. Изкачихме се с 12 места след Световното. Ние сме спечелили най-много точки от ранкинга. Юни 2028 да сме максимум 7-8 в ранкинга, за да се класираме за Олимпиадата в Лос Анджелис“ – започна президентът на БФ Волейбол.

Ганев заяви и какво си е говорил със спортния министър относно по-голямо финансиране на федерацията, Ганев сподели: „Казвал съм, че каквото дава държавата, трябва да целуваш ръка. Няма да ни стигне като федерация. Билетите за това Световно първенство на 4 пъти трябваше да ги презаверяваме. Над 20 000 евро платихме допълнително само от това. Мисля, че това е правилният начин. По фирми, по общини. Защото виждате, че всичко се увеличава. Най-голямо перо са нощувките и билетите“.

Президентът каза и каква премия са получили играчи и треньорски щаб след първенството, той призна: Момчетата получиха 520 000 от ММС, 450 000 долара от Световното. Италия като бюджет разполага с 55 млн. евро, нашият бюджет е малко над 5 млн. евро. Ние откраднахме много неща от Италия – организация, учебно-треньорски процес, един от най-добрите треньори. Не мога да му платя хотел, самолетен билет, екипировка. Поне това да се опитат да направят. Клубовете да намерят малко повече помощ от спонсори и т.н.“.

На въпрос в кой момент повярвал, че постижението ни е възможно, Ганев каза: „Естествено съм оптимист. Ние знаехме, че рано или късно тези резултати ще дойдат. С отбор, свикнал да побеждава при подрастващите. Този път до Лос Анджелис го следваме плътно. В момента, в който победихме Германия, бях сигурен, че ще стигнем поне до полуфинал“.

„Успяхме да запазим момчетата. Бяха затворени в Самоков. Първите две седмици страшни тренировки. България жадува за такова нещо. Писах един СМС на министъра на туризма г-н Боршош „Такава реклама направихме във Филипините“. Няма да издавам по организацията. Със сигурност ще има подобаващо посрещане. Няма шанс да им повлияе негативно“ – завърши Любо Ганев.