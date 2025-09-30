НА ЖИВО
          Мадуро подготвя извънредно положение заради заплахата от „агресия" на САЩ

          Снимка: БГНЕС
          Венецуелският президент Николас Мадуро е готов да обяви извънредно положение заради риск от „американска агресия“ след серия от смъртоносни удари на САЩ срещу предполагаеми венецуелски наркокораби.

          Пред чуждестранни дипломати вицепрезидентът Делси Родригес заяви, че Мадуро е подписал указ, който му дава „специални правомощия“ като държавен глава да действа по въпросите на отбраната и сигурността, ако САЩ „осмеят да атакуват родината ни“.

          В същото време правителствен източник коментира пред АФП, че документът все още не е подписан окончателно.

          „Вицепрезидентът представи документа, за да покаже, че всичко е готово и президентът може да го обяви по всяко време,“ уточни източникът, пожелал анонимност.

          Потенциалното извънредно положение идва на фона на засилено напрежение между Каракас и Вашингтон, което може да задълбочи политическата и икономическа криза във Венецуела.

