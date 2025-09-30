НА ЖИВО
          - Реклама -
          Мартин Атанасов: Много си вярваме в отбора, защото знаем какви играчи има, с какъв щаб и фенове разполагаме

          Националът заяви пред медиите, че спокойно може да играе още няколко години за представителния ни тим

          Снимка: БГНЕС
          Днес на българската земя се завърна волейболният национален отбор, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините. Един от най-опитините в състава Мартин Атанасов сподели пред медиите си впечатлението за изминалия форум.

          „Бих казал, че не сме очаквали такова нещо. Само чувахме от нашите близки за какво става въпрос, емоцията на хората в България. Тепърва ще разбираме през деня. Мога да кажа само едно голямо благодаря. Да продължават да ни подкрепят, това е само началото. Мисля, че моментът, в който се класирахме на финала“ – започна той.

          На въпрос дали това е бил един от най-хубавите му рождени дни, Мартин каза: „Със сигурност един от най-хубавите рождени дни. Най-хубавият подарък, който може да си пожелае един спортист“.

          „Не искам да се намесвам политически, има си други места и хора, които трябва да коментират тази тема. Благодаря на всички, които са дошли днес да ни подкрепят. Нямаме проблем с тази тежест. Много си вярваме отборът, защото знаем какви играчи има, с какъв щаб и фенове разполагаме. Мисля, че с много работа сме стигнали до тук“.

          Мартин Атанасов каза какво предстои за него: „Да, най-опитният, на 29, никога не е било това. Винаги съм бил един от най-младите. За мен е удоволствие да играя с тези млади момчета, мисля, че мога да изкарам още няколко годинки без проблем“ – завърши той.

