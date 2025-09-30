НА ЖИВО
          Мартин Димитров: Дефицитът е изпуснат, правителството налива бензин в огъня

          Снимка: БГНЕС
          България е на прага на сериозни финансови сътресения, предупреди пред БНР Мартин Димитров от „Демократична България“, председател на подкомисията за контрол на публичните разходи в парламента. Според него правителството вече е изгубило контрол над бюджета за 2025 г., като целта за дефицит от 3% е окончателно компрометирана.

          „За 2025 г. дефицитът е изпуснат, бюджетът е пробит. Целта за 3% вече се изплъзва от ръцете на правителството.“

          Димитров обясни, че новата цел е около 4,2% дефицит, което няма да се счита за свръхдефицит от ЕК, тъй като извънредните военни разходи няма да бъдат отчитани. Но според него по-големият проблем е, че правителството е предприело допълнителни харчове за 5,5 млрд. лева, което нарушава 25-годишен консенсус за финансова стабилност.

          „Правителството се опитва да търси решения, наливайки бензин в огъня. Това е да наливаш бензин в разгарящ се пожар.“

          Риск от повишаване на данъците

          Депутатът от ДБ подчерта, че ако тази политика продължи, страната ще се сблъска с необходимост от увеличение на данъците – сценарий, който според него е „грешна рецепта“ за стабилизиране на бюджета.

          „МВФ направи хубав анализ и показа проблемите на бюджета, но по отношение на „лечението“ увеличението на данъците е голяма грешка.“

          „Ляв завой“ на правителството

          По думите на Димитров профилът на кабинета вече е ясно изразено ляв.

          „Профилът на това правителство е категорично ляв, левичарски. Г-н Пеевски е генератор на лявата политика.“

          Той определи идеята за откриване на 50 държавни магазина до края на годината като „огромно разхищение на средства“, сравнявайки я с провалената концепция за държавни бензиностанции.

          Предупреждение за „румънски или гръцки сценарий“

          Димитров предупреди, че ако левичарското харчене продължи, България може да повтори съдбата на съседни държави:

          „В Румъния се допуснаха големи бюджетни дефицити и цената вече се плаща. Ако нашият следващ бюджет продължи сегашното харчене, това ще доведе до румънски или, още по-лошо – до гръцки сценарий.“

          „Бухалки срещу бизнеса“

          Депутатът изрази тревога, че вместо мерки за ограничаване на разходите и повишаване на ефективността, се създават инструменти, които могат да се използват срещу бизнеса и гражданското общество.

          В тази връзка той коментира и скандала с подкуп, поискан от служители на Агенция „Автомобилна администрация“:

          „Тези инспектори са знаели, че това е Роби Уилямс – голям певец, и въобще не са се притеснявали. Представете си обаче, ако е бил среден бизнесмен в България, който си е натоварил стоката на камион – той вероятно няма да посмее дори да се оплаче.“

          Според Мартин Димитров България е на финансов кръстопът и ако не бъдат взети решителни мерки за ограничаване на разходите, страната може да изпадне в дълбока криза.

          

