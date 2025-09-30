Мартин Димитров: Дефицитът е изпуснат, правителството налива бензин в огъня

България е на прага на сериозни финансови сътресения, предупреди пред БНР Мартин Димитров от „Демократична България“, председател на подкомисията за контрол на публичните разходи в парламента. Според него правителството вече е изгубило контрол над бюджета за 2025 г., като целта за дефицит от 3% е окончателно компрометирана.
Димитров обясни, че новата цел е около 4,2% дефицит, което няма да се счита за свръхдефицит от ЕК, тъй като извънредните военни разходи няма да бъдат отчитани. Но според него по-големият проблем е, че правителството е предприело допълнителни харчове за 5,5 млрд. лева, което нарушава 25-годишен консенсус за финансова стабилност.
Риск от повишаване на данъците
Депутатът от ДБ подчерта, че ако тази политика продължи, страната ще се сблъска с необходимост от увеличение на данъците – сценарий, който според него е „грешна рецепта“ за стабилизиране на бюджета.
„Ляв завой“ на правителството
По думите на Димитров профилът на кабинета вече е ясно изразено ляв.
Той определи идеята за откриване на 50 държавни магазина до края на годината като „огромно разхищение на средства“, сравнявайки я с провалената концепция за държавни бензиностанции.
Предупреждение за „румънски или гръцки сценарий“
Димитров предупреди, че ако левичарското харчене продължи, България може да повтори съдбата на съседни държави:
„Бухалки срещу бизнеса“
Депутатът изрази тревога, че вместо мерки за ограничаване на разходите и повишаване на ефективността, се създават инструменти, които могат да се използват срещу бизнеса и гражданското общество.
В тази връзка той коментира и скандала с подкуп, поискан от служители на Агенция „Автомобилна администрация“:
Според Мартин Димитров България е на финансов кръстопът и ако не бъдат взети решителни мерки за ограничаване на разходите, страната може да изпадне в дълбока криза.
Аз откога казвам че психиатрите са виновни 😉
Ако ги бяха прибрали 😉сега всичко щеше да е Ок.🤣🤣🤣
Сорос си заминава.Вие къде ще бъдете.
Частните тецове са на БСП спрете тях ,а не да мълчите.
Илияна Чорбаджиева айде бе,само на БСП,а другите-на ДПС,на ГЕРБ ги не виждате.. всички имат ама се правите на светица
Е това не в новина. И много ви е нисък процента. Отдавна е минало 10,11%
И вие въпреки това няма да подрепите поредния вот на недоверие… Бълхари!
Mariya Ivaylova то няма и смисъл математиката не излиза….
Светослав Еков ,не е въпрос на математика .Ясно е ,че не излиза ,въпроса е принципен .
Да може на теб да ти налее малко в главата ,ама не става !
Your writing style makes complex ideas so easy to digest.