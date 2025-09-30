НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Спорт

          Мбапе и Реал (Мадрид) не пожалиха новак в Шампионската лига

          Французинът с хеттрик при убедителния успех на "белите" с 5:0 срещу Кайрат (Алмати)

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Реал (Мадрид) постигна убедителна победа с 5:0 като гост на Кайрат (Алмати) във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Мачът на „Централния стадион“ в Казахстан предложи нов блясък от Килиан Мбапе, който реализира хеттрик.

          Френската звезда откри резултата в 25-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Серхан Калмирза. До почивката мадридчани напълно контролираха играта и не позволиха на домакините да създадат опасности.

          В началото на второто полувреме Тибо Куртоа подаде дълъг извеждащ пас, който намери Мбапе, а той хладнокръвно преодоля вратаря за 0:2. В 67-ата минута Кайрат получи дузпа, но след намесата на ВАР решението бе отменено.

          Малко след това, в 74-ата минута, Мбапе оформи своя хеттрик след асистенция на Арда Гюлер. До края Реал добави още два гола – Едуардо Камавинга вкара с глава в 83-ата минута, а Браим Диас оформи крайното 5:0.

          След успеха Реал събра 6 точки от два мача и оглавява групата. Кайрат остава без точки след второ поредно поражение. В следващия кръг „белият балет“ посреща Ювентус, докато казахстанците гостуват на дебютанта Пафос в Кипър.

