Медведев: Война на Европа срещу Русия може да ескалира в ядрен конфликт

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев предупреди, че евентуален военен сблъсък между Европа и Русия би имал катастрофални последици.

„Ако европейските лидери допуснат грешката да предизвикат война, това може да ескалира в конфликт с оръжия за масово унищожение. Те просто не могат да си позволят война с Русия", заяви Медведев в публикация в Telegram.

Той подчерта, че Москва няма интерес от подобен сблъсък, включително със „стара Европа“, но добави, че „възможността за фатален инцидент винаги съществува“.

Паралелни послания от Кремъл

Думите на Медведев дойдоха в момент, когато украинската страна твърди, че последната руска офанзива е претърпяла провал. В същото време руският президент Владимир Путин обяви, че Москва продължава да постига успехи.

„Нашите бойци и командири тръгват в атака, а цялата страна, цяла Русия, води тази праведна битка и работи усилено. Заедно защитаваме любовта си към Родината и единството на историческата ни съдба, борим се и побеждаваме“, заяви Путин.

Международни реакции

На фона на тези изявления, текущият президент на САЩ Доналд Тръмп смекчи по-ранната си позиция, като миналата седмица каза, че Украйна все още има шанс да си върне изгубените територии. От Вашингтон съобщиха, че се разглежда искането на Киев за доставка на крилати ракети Tomahawk, които биха позволили удари дълбоко в руска територия.