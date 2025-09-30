Медведев: Война на Европа срещу Русия може да ескалира в ядрен конфликт

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев предупреди, че евентуален военен сблъсък между Европа и Русия би имал катастрофални последици.
Той подчерта, че Москва няма интерес от подобен сблъсък, включително със „стара Европа“, но добави, че„възможността за фатален инцидент винаги съществува“.
Паралелни послания от Кремъл
Думите на Медведев дойдоха в момент, когато украинската страна твърди, че последната руска офанзива е претърпяла провал. В същото време руският президент Владимир Путин обяви, че Москва продължава да постига успехи.
Международни реакции
На фона на тези изявления, текущият президент на САЩ Доналд Тръмп смекчи по-ранната си позиция, като миналата седмица каза, че Украйна все още има шанс да си върне изгубените територии. От Вашингтон съобщиха, че се разглежда искането на Киев за доставка на крилати ракети Tomahawk, които биха позволили удари дълбоко в руска територия.
Медведев предупреждава за да се знае.
Дали русофилите ще отбраняват България, ако Русия ни нападне?
Това е целта на Войната на богатите в европа в която измират бедните /I II световни войни са пример/ просто някой трябва да се предизвика да свърши мръсната работа
някои от вас си мислят, че „Русия не би посмяла“. Грешите. Причината да грешите е, че вече не става въпрос за избор на Русия. САЩ и Европа няма да спрат това, или Русия СЛАГА КРАЙ на това, което САЩ и Европа им правят чрез Украйна, или Русия рискува да загуби
Валентин Лазаров 🤣🤣🤣🤣Простотия връз простотии.. 😰
Като са толкова притеснени, да събират и да се прибират в Русия.
Emil Toshev това правят събират си руските области и общности дето ги подарявали на укрунеблагодарниците
Dimas Wolf това е чужда държава и трябва да я напуснат и войната да спре. Хиляди хора умират защото държавата с най голямата територия в света и е малко това което има. Ако се притесняват за рускоговорящи граждани в Украйна да ги поканят в Русия, да им дадат зема и пари за къщи, много по евтино щеше да им излезе и нямаше да загинат толкова руснаци и украинци. Турция направи така 1989 г с нашите мюсулмани които имаха желание.
