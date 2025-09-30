НА ЖИВО
          Министър Гуцанов посреща световния шампион Ружди Ружди

          Снимка: БГНЕС
          Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще посрещне на летище „Васил Левски“ днес световния шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди. Това съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.

          На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м, което е с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г. За българския параолимпиец това е шеста световна титла.

          Той два пъти е бил и параолимпийски шампион – от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. и през 2024 г. в Париж, а през 2021 г. става втори в Токио. Ружди има и шест европейски титли, отбелязват от Министерството на труда и социалното министерство.

