Мистерия: Пешеходна пътека по диагонал се появи в центъра на София

Нетипична пешеходна пътека се появи в центъра на столицата, на кръстовището на ул. „Солунска“ и „Княз Борис I“. За разлика от стандартните, тя е тясна и положена по диагонал, което предизвика объркване сред пешеходци и шофьори.

От Столичната община уточниха за БНТ, че полагането ѝ не е възлагано официално и тя не отговаря на изискванията и стандартите у нас. Според местни жители пътеката се е появила преди около седмица, вероятно в малките часове на денонощието. В тъмната част тя не е осветена.

Реакциите сред пешеходците са смесени. Някои твърдят, че изобщо не я забелязват и продължават да пресичат по правилата, докато други биха я използвали, ако шофьорите спрат.

„Не е правилно поставена. Твърде малка е, не се вижда добре от пешеходците, начинът, по който е разположена спрямо сградите и улиците, не е окей. При нас са по-широки, около 2 метра, имаме светещи знаци. Изненадана съм как в България пешеходците просто си минават – ето така, с ръце спират колите. Но е опасно“, коментира френска гражданка.

Столичната община вече е възложила пътеката да бъде премахната и ще подаде сигнал до СДВР за неправомерното ѝ поставяне. Засега остава неизвестно кой е положил нестандартната маркировка в центъра на София.