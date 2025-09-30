НА ЖИВО
          Митничари заловиха камион с метамфетамин на „Капитан Андреево"

          Камелия Григорова
          Митнически служители на МП „Капитан Андреево“ заловиха метамфетамин, укрит в пластмасова туба над шасито на товарен автомобил, съобщиха от Агенция „Митници“.

          На 27 септември 2025 г. на пункта пристига товарна композиция – влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът, турски гражданин, представя редовни документи за превоз на стока – фурми, транспортирани от Иран през Турция и България за Украйна.

          При документалната проверка и измерване на осовото натоварване митническа служителка насочва композицията за рентгенов контрол. Последвалата физическа проверка разкрива пластмасова туба в областта на лявата ос на полуремаркето, пълна с бяло кристалообразно вещество.

          Полевият тест установява, че веществото е метамфетамин. Общото количество е 0,850 кг, оценено на над 20 400 лв. по цени за нуждите на съдебната система.

          По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

