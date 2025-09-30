Митничари заловиха камион с метамфетамин на „Капитан Андреево“

Митнически служители на МП „Капитан Андреево“ заловиха метамфетамин, укрит в пластмасова туба над шасито на товарен автомобил, съобщиха от Агенция „Митници“.
На 27 септември 2025 г. на пункта пристига товарна композиция – влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът, турски гражданин, представя редовни документи за превоз на стока – фурми, транспортирани от Иран през Турция и България за Украйна.
При документалната проверка и измерване на осовото натоварване митническа служителка насочва композицията за рентгенов контрол. Последвалата физическа проверка разкрива пластмасова туба в областта на лявата ос на полуремаркето, пълна с бяло кристалообразно вещество.
Полевият тест установява, че веществото е метамфетамин. Общото количество е 0,850 кг, оценено на над 20 400 лв. по цени за нуждите на съдебната система.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
ЗАЩО НЕ ПРОВЕРЯТ АКТАВИС ДУПНИЦА , НА БОЙКО….!
КАКВО СЕ ПРОИЗВЕЖДА В НОЩНИТЕ СМЕНИ , ЧЕ ИМ ПЛАЩАТ НА РЪКА ПО 25 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ !?
Radoslav Shterev ей го Пещера къде е, Калугерово е до Магистралата…
Заловили са дръжки!
Angel Michev Големите преминават транзит и с конвой !