      сряда, 01.10.25
          Свят

          Москва отрича всякаква намеса в изборите на Молдова

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Руското външно министерство категорично отхвърли обвиненията, че Москва е опитала да се намеси в парламентарните избори в Република Молдова, проведени в неделя и спечелени от проевропейската управляваща „Партия на действието и солидарността“ (PAS).

          „Властите на страната цинично обвиниха Русия, а не Европейския съюз, в намеса в политическите процеси в Република Молдова, подхранвайки инсинуации за несъществуваща руска заплаха“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от digi24.

          Зеленски: Москва губи влияние

          Украинският президент Володимир Зеленски коментира резултатите ден след вота, като подчерта, че Русия не е успяла да дестабилизира Молдова въпреки сериозните усилия.

          „Русия не успя да дестабилизира Молдова, дори след като похарчи огромни ресурси“, заяви той във видеообръщение на форум за сигурност във Варшава.
          „Подривното влияние на Русия няма да се разпространи по-нататък в Европа. Тези избори показаха, че дестабилизиращата дейност на Русия губи, докато Молдова в Европа печели.“

          Зеленски повтори позицията си и в социалната мрежа X, като изтъкна, че руската дезинформация и опити за влияние не са проработили.

          Победа за проевропейската линия

          Според Reuters, победата на PAS над проруския ѝ съперник е голямо облекчение за правителството в Кишинев, което активно се стреми да задълбочи връзките си с Европейския съюз и да ограничи влиянието на Москва в региона.

          - Реклама -

