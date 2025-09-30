Москва отрича всякаква намеса в изборите на Молдова

Руското външно министерство категорично отхвърли обвиненията, че Москва е опитала да се намеси в парламентарните избори в Република Молдова, проведени в неделя и спечелени от проевропейската управляваща „Партия на действието и солидарността“ (PAS).
Зеленски: Москва губи влияние
Украинският президент Володимир Зеленски коментира резултатите ден след вота, като подчерта, че Русия не е успяла да дестабилизира Молдова въпреки сериозните усилия.
Зеленски повтори позицията си и в социалната мрежа X, като изтъкна, че руската дезинформация и опити за влияние не са проработили.
Победа за проевропейската линия
Според Reuters, победата на PAS над проруския ѝ съперник е голямо облекчение за правителството в Кишинев, което активно се стреми да задълбочи връзките си с Европейския съюз и да ограничи влиянието на Москва в региона.
Dimitrinka Lontova , срамно е да обиждаш страната ми. България се казва, бълхите са си твои.
Кирил Стоянов не те е срам от МП,срам те е от цитата на госпожата.
Violeta Taneva , МП?
Кирил Стоянов
Violeta Taneva ?
Кирил Стоянов Желязков нарече родината ТИ бълХария поразрови се малко и ще намериш клипа МУ бълХар. МП. ОЗНАЧАВА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ.
Резултатите показват някоя друга намеса, както в Румъния!
Брюксел се намеси в румъния и молдова репчеше се и за България този антидемократичен фашистки подход трябва да се коментира не небивалици за Руска намеса?!?
За това пък ЕС не отрича. То не може и да се скрие …
Те и цска викат,че не са Литекс,ама….
Посоката е вярна, олигофрените може да ги прочисти само гласуването
Todorka Koutzarova Коя посока, госпожа? Коя? Наясно ли сте какво се случва в Молдова?!
Todorka Koutzarova При нас 35 години гласуване и накрая Пеевски прави държава с главно Д.
И запек да имате пак Русия ще е виновна , харесвам Европа , но в момента се управлява от олигофрени , които в съсипват.
Branimir Borisov Харесваш Европа, ама повече харесваш агресора Русия! Нали?
Александър Даскалов не харесвам тъпаци.
Александър Даскалов агресорите са Британия, САЩ, урсулка фон дер Пфайзер!
Александър Даскалов Малко агресивен ми се виждаш …
ПРЕСТЪПНИКЪТ никога не се признава!
Защо Русия се оправдава, когато видяхме очевидната намеса на извратеняците от ЕС на страната на Молдова? Значи ЕС може, а Русия не може. Егати лицемерите…
Нима.наш „ЛОПЕЙКИН“ме.е лице на.товарищ Путин
Само малко пари, няколко стотин милиона, фалшиви профили и новини, няколко менте партии и малко терористи! Ама то това е нищо в сравнение с намесата на други места! И най-важното, не признаваш! Както се вика на калъп да те хванат ще отричаш!
Ogniyan Nikolov също като теб, всички видяха кой те е яхнал отгоре,тоест на калъп ама ти отказваш. То поне да беше жена, ами то мъж
Ogniyan Nikolov : Тва дето не ни отърва, не правилно;………наглосакска поговорка……нЪли ва гейзер?????
Апостол Апостолов Това, че си гейзер, си е въпрос на личното ти усещане! Мене ако ме питаш, си си най-обикновен пропутински пидер, ако и да не ти отърва другарю!😅😂🤣
Ogniyan Nikolov 💊
Joanna Borisova Хапче си вземете вие другарко ако вярвате на кремълските лъжци!😅😂😂
Че има ли нормален човек да вярва на путлер!
Ventzislav Simeonov Родните копейки – вПутинени до костен мозък.
Валентин Лазаров Нормален питам! Те са безмозъчни!
Ventzislav Simeonov И двамата сте без мозък.
Ventzislav Simeonov ти по-скоро и другия индивид!
Вальо Ангелов Валката Пидираси,сър.
Ventzislav Simeonov що на зеления и на ес ли вярваш?Или пък на Тръмп?
Ventzislav Simeonov Естествено че има Но за репресиите в Молдова не ви казват и за забрана на партии също ЗАЩО ЛИ?
ₚашиZтка мерзост!
Въпреки агресивните опити за вмешателство, Молдова съумя да се справи и да поеме по европейския път.
🇪🇺🇲🇩
Валентин Лазаров много глупав коментар
Валентин Лазаров Плоско, та плоско…