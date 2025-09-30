На косъм от инцидент: Изоставена кола на релсите спря влака София-Силистра

С близо 90-минутно закъснение пристигна на жп гарата в Силистра пътническият влак по линията София – Силистра, съобщиха за БТА от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ).

- Реклама -

Причината

Около 6:00 ч. тази сутрин служители на гара Дулово са били уведомени, че върху релсите е изоставен лек автомобил на място без железопътен прелез. Колата е била с видими повреди, а в нея не е имало хора.

Реакция и последствия

Пътниците от влака са били прехвърлени на друг състав , за да продължат пътуването си.

, за да продължат пътуването си. На мястото са пристигнали органите на реда , както и представители на железниците.

, както и представители на железниците. Временно е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра .

. Очаква се екип на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ да премести автомобила.

Разследват се обстоятелствата около случая.