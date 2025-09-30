НА ЖИВО
          На косъм от инцидент: Изоставена кола на релсите спря влака София-Силистра

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          С близо 90-минутно закъснение пристигна на жп гарата в Силистра пътническият влак по линията София – Силистра, съобщиха за БТА от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ).

          Причината

          Около 6:00 ч. тази сутрин служители на гара Дулово са били уведомени, че върху релсите е изоставен лек автомобил на място без железопътен прелез. Колата е била с видими повреди, а в нея не е имало хора.

          Реакция и последствия

          • Пътниците от влака са били прехвърлени на друг състав, за да продължат пътуването си.
          • На мястото са пристигнали органите на реда, както и представители на железниците.
          • Временно е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра.
          • Очаква се екип на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ да премести автомобила.

          Разследват се обстоятелствата около случая.

