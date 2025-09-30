На косъм от инцидент: Изоставена кола на релсите спря влака София-Силистра

С близо 90-минутно закъснение пристигна на жп гарата в Силистра пътническият влак по линията София – Силистра, съобщиха за БТА от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ).
- Реклама -
Причината
Около 6:00 ч. тази сутрин служители на гара Дулово са били уведомени, че върху релсите е изоставен лек автомобил на място без железопътен прелез. Колата е била с видими повреди, а в нея не е имало хора.
Реакция и последствия
Пътниците от влака са били прехвърлени на друг състав, за да продължат пътуването си.
На мястото са пристигнали органите на реда, както и представители на железниците.
Временно е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра.
Очаква се екип на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ да премести автомобила.
Разследват се обстоятелствата около случая.
С близо 90-минутно закъснение пристигна на жп гарата в Силистра пътническият влак по линията София – Силистра, съобщиха за БТА от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ).
- Реклама -
Причината
Около 6:00 ч. тази сутрин служители на гара Дулово са били уведомени, че върху релсите е изоставен лек автомобил на място без железопътен прелез. Колата е била с видими повреди, а в нея не е имало хора.
Реакция и последствия
Пътниците от влака са били прехвърлени на друг състав, за да продължат пътуването си.
На мястото са пристигнали органите на реда, както и представители на железниците.
Временно е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра.
Очаква се екип на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ да премести автомобила.
Не е мърдана от ден , но фаровете светят?