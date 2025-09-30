Над 200 ученици стартират на Държавното първенство по бокс в Плевен

Силен интерес бележи Държавното лично-отборно първенство по бокс за ученици, II кръг, което започва днес в Плевен.

В надпреварата участват повече от 200 млади таланти от 54 клуба в цялата страна. Срещите ще продължат до събота, когато са финалните двубои.

Националните треньори ще следят внимателно изявите на състезателите с оглед на нови попълнения в представителния отбор за тази възрастова група.

Повишеният интерес към шампионата се свързва с успехите на българските боксьори на европейската и световната сцена, които вдъхновяват все повече млади спортисти да стъпят на ринга.