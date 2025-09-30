НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Спорт

          Над 200 ученици стартират на Държавното първенство по бокс в Плевен

          Снимка: Минко Чернев/БТА
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Силен интерес бележи Държавното лично-отборно първенство по бокс за ученици, II кръг, което започва днес в Плевен.

          В надпреварата участват повече от 200 млади таланти от 54 клуба в цялата страна. Срещите ще продължат до събота, когато са финалните двубои.

          Националните треньори ще следят внимателно изявите на състезателите с оглед на нови попълнения в представителния отбор за тази възрастова група.

          Повишеният интерес към шампионата се свързва с успехите на българските боксьори на европейската и световната сцена, които вдъхновяват все повече млади спортисти да стъпят на ринга.

