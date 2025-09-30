НА ЖИВО
          Неправоспособен 19-годишен водач катастрофира след опит да избяга от полицията

          Неправоспособен младеж на 19 години загуби контрол над автомобила си след преследване от полицията в Русе, съобщиха от местното районно управление.

          Инцидентът се случи на 28 септември, когато патрулен екип на Първо РУ подал светлинен и звуков сигнал за спиране на лек автомобил. Вместо да спре, водачът увеличил скоростта и се опитал да избяга, предаде DarikNews.

          Патрулът го последвал през града, а когато колата се насочила към ГКПП „Дунав мост“, при разклона към ЛВЗ, шофьорът изгубил контрол над автомобила, който се ударил в тролейбусен стълб и се завъртял.

          В автомобила пътували двама младежи – 19-годишният водач и неговият 16-годишен спътник, който пострадал с фрактура на дясна ключица.

          Проверка установила, че водачът е неправоспособен, а пробата му за алкохол е отрицателна. По случая е извършен оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

