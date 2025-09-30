Николай Гацев: Либерализмът създаде апатия в обществото

В предаването „Политика и спорт“ анализаторът Николай Гацев коментира, че една от основните кризи пред България днес е обществената пасивност.

„За съжаление либерализмът създаде профанизма, а той от своя страна създаде апатията на обществото към всичко, което се случва," подчерта той.

По думите му тази апатия прави страната неподготвена да отговори на ключови предизвикателства като предстоящото членство в еврозоната.

„На нас ни предстои едно влизане в еврозоната, което е ход напред, обаче в същия момент трябва да си зададем въпроса за какво сме готови и за какво не. А ние не сме готови,“ каза Гацев.

Той обвърза вътрешната криза и с глобалните процеси, определяйки разпадането на международните системи след 1919 и 1946 г. като важен фактор.