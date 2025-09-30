Николай Гацев: Либерализмът създаде апатия в обществото

В предаването „Политика и спорт“ анализаторът Николай Гацев коментира, че една от основните кризи пред България днес е обществената пасивност.
По думите му тази апатия прави страната неподготвена да отговори на ключови предизвикателства като предстоящото членство в еврозоната.
Той обвърза вътрешната криза и с глобалните процеси, определяйки разпадането на международните системи след 1919 и 1946 г. като важен фактор.
