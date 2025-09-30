Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

С влизането в сила на новите промени в Закона за движение по пътищата, вече са в сила и по-строги санкции за различни нарушения, включително от страна на пешеходци и водачи на електрически превозни средства.
Ето какви са основните глоби:
- За превишаване на скоростта с над 50 км/ч в населено място:
Глоба от 700 лв. и отнемане на шофьорската книжка за 3 месеца
- За превишаване на скоростта с над 50 км/ч извън населено място:
Глоба от 600 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца
- При установено наличие на алкохол над 0.5 промила в кръвта:
Глоба от 500 лв. и отнемане на книжката за 6 месеца
Допълнителни правила и санкции за водачи на електрически тротинетки и пешеходци също се прилагат, като очакваме официални разяснения и актуализации от МВР.
От 7 септември насам се отчита сериозно увеличение на извършваните проверки по Закона за движение по пътищата, включително спрямо велосипедисти, пешеходци и водачи на индивидуални електрически превозни средства. Това съобщи главен комисар Ботева от „Пътна полиция“ към ГДНП.
Тя поясни, че за пешеходците вече се изисква по-голямо внимание и концентрация при пресичане. Използването на мобилни устройства върху пешеходна пътека е официално забранено. Освен това, макар много хора да сигнализират с вдигната ръка преди да пресекат, това не ги освобождава от задължението да се огледат внимателно, преди да стъпят на пътното платно.
По отношение на водачите на електрически тротинетки и други индивидуални електрически превозни средства също влизат в сила по-строги правила. Те са длъжни да носят каска и нямат право да управляват подобни превозни средства в тъмната част на денонощието. При липса на светлоотразителни елементи глобата е 100 лв., като в някои случаи тя може да достигне и до 200 лв. Родителите, които позволяват на деца да карат електрически тротинетки, подлежат на глоба в размер на 500 лв. Ако тротинетка се управлява нощем, санкцията отново е 100 лв.
Главен комисар Ботева отбеляза още, че тол камерите вече следят не само моментната, но и средната скорост на автомобилите. По думите ѝ това нововъведение има положителен ефект върху поведението на водачите. Освен това е увеличен броят на техническите средства за контрол, а вече е възможно чрез фиш не само да се налага парична глоба, но и да се отнемат контролни точки.
Новите правила засягат и чуждестранните граждани. Законът предвижда незабавно заплащане на глобата при нарушение. Ако това не се случи, превозното средство може да бъде временно спряно от движение, докато задължението бъде погасено, допълни още Ботева.
Пак са ниски глобите за превишаване на скоростта с над 50 км/ч, проверете какви са глобите в Швейцария например
Diana Ilieva сравни ни и с икономика с швеицария ще им гледаш глобите….
Ивайло Вецов тези, богатите, които се имат за недостижими, няма да се впечатлят от глоба за 300 евро. А и глобите се определят според т.н. дневни ставки, т.е. доходите на нарушителя и богаташите могат да олекнат и с десетки хиляди.
Diana Ilieva И пътищата им са като нашите, и заплатите! Тъпо сравнение!
Георги Димитров ами глобите там отиват за пътища, при нас отиват за крадене…
