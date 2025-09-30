НА ЖИВО
          „Няма спри! Тихо.": Разказ на битото и унижавано от съученички момиче 

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Петокласничката, станала жертва на побой и унижение от свои съученички, признава, че живее в страх и не е сигурна дали е защитена от нови нападения.

          „Враждата я има от близо две години, но бях по-малка и не смееха да ми посегнат. Започнаха тази година“, споделя момичето.

          По думите ѝ повод за агресията е бил коментар срещу приятели на насилничките. Тя разказва, че когато се е опитала да разреши конфликта с думи, получила отговор:

          „Аз обичам да си решавам нещата с бой, а не с думи.“

          След което била повалена на земята.

          Унизителното видео

          Шокиращ запис, разпространен в социалните мрежи, показва как петокласничката е скубана, удряна, ритана и карана да целува обувките на свои съученички.

          „Момичето, което снимаше, каза „Няма спри! Тихо“. Звъннах на мама и казах: „Мамо, биха ме и едно момиче ме чака пак да ме бие“.“

          Едно от децата, станало свидетел на случилото се, се разплакало и молило нападателките да спрат.

          Извинения и страхове

          Няколко дни след инцидента едно от момичетата донесло бонбони на бащата на жертвата и се извинило. „Според мен са изплашени“, смята пострадалата, но признава, че се страхува от нова среща с агресивните съученички.

          Реакции на семейството и обществото

          Майката на момичето – Сузана Илиева – твърди, че семейството е било подложено на проверки от социалните служби.

          „Аз се чувствам заплашена. Не мисля, че нашето семейство трябва да бъде проверявано, а тези на насилниците.“

          Тя допълва, че директорката на училището дори не я е потърсила, за да обсъди проблема.

          Радослав Иванов, който разпространил клипа, разказа, че е видял как деца пред блока гледат записа и е решил да даде гласност на случая.

          „Нямам проблем, че видеото е разпространено, но не искам да се вижда моето лице. Справедливо е тези на агресивните деца да се виждат.“, заявява жертвата.

          Адвокат: Законът е остарял

          Адвокатът, заел се със случая, коментира, че действащият закон за противообществените прояви на непълнолетни е морално остарял.

          „В него има смешни текстове, като този насилникът да се извини на жертвата.“

          Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави въпроса за реалната защита на децата от насилие в училище.

