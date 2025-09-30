„Няма спри! Тихо.”: Разказ на битото и унижавано от съученички момиче 

Петокласничката, станала жертва на побой и унижение от свои съученички, признава, че живее в страх и не е сигурна дали е защитена от нови нападения.

„Враждата я има от близо две години, но бях по-малка и не смееха да ми посегнат. Започнаха тази година", споделя момичето.

По думите ѝ повод за агресията е бил коментар срещу приятели на насилничките. Тя разказва, че когато се е опитала да разреши конфликта с думи, получила отговор:

„Аз обичам да си решавам нещата с бой, а не с думи.“

След което била повалена на земята.

Унизителното видео

Шокиращ запис, разпространен в социалните мрежи, показва как петокласничката е скубана, удряна, ритана и карана да целува обувките на свои съученички.

„Момичето, което снимаше, каза „Няма спри! Тихо“. Звъннах на мама и казах: „Мамо, биха ме и едно момиче ме чака пак да ме бие“.“

Едно от децата, станало свидетел на случилото се, се разплакало и молило нападателките да спрат.

Извинения и страхове

Няколко дни след инцидента едно от момичетата донесло бонбони на бащата на жертвата и се извинило. „Според мен са изплашени“, смята пострадалата, но признава, че се страхува от нова среща с агресивните съученички.

Реакции на семейството и обществото

Майката на момичето – Сузана Илиева – твърди, че семейството е било подложено на проверки от социалните служби.

„Аз се чувствам заплашена. Не мисля, че нашето семейство трябва да бъде проверявано, а тези на насилниците.“

Тя допълва, че директорката на училището дори не я е потърсила, за да обсъди проблема.

Радослав Иванов, който разпространил клипа, разказа, че е видял как деца пред блока гледат записа и е решил да даде гласност на случая.

„Нямам проблем, че видеото е разпространено, но не искам да се вижда моето лице. Справедливо е тези на агресивните деца да се виждат.“, заявява жертвата.

Адвокат: Законът е остарял

Адвокатът, заел се със случая, коментира, че действащият закон за противообществените прояви на непълнолетни е морално остарял.

„В него има смешни текстове, като този насилникът да се извини на жертвата.“

Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави въпроса за реалната защита на децата от насилие в училище.