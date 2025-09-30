„Няма спри! Тихо.”: Разказ на битото и унижавано от съученички момиче 

Петокласничката, станала жертва на побой и унижение от свои съученички, признава, че живее в страх и не е сигурна дали е защитена от нови нападения.
По думите ѝ повод за агресията е бил коментар срещу приятели на насилничките. Тя разказва, че когато се е опитала да разреши конфликта с думи, получила отговор:
След което била повалена на земята.
Унизителното видео
Шокиращ запис, разпространен в социалните мрежи, показва как петокласничката е скубана, удряна, ритана и карана да целува обувките на свои съученички.
Едно от децата, станало свидетел на случилото се, се разплакало и молило нападателките да спрат.
Извинения и страхове
Няколко дни след инцидента едно от момичетата донесло бонбони на бащата на жертвата и се извинило. „Според мен са изплашени“, смята пострадалата, но признава, че се страхува от нова среща с агресивните съученички.
Реакции на семейството и обществото
Майката на момичето – Сузана Илиева – твърди, че семейството е било подложено на проверки от социалните служби.
Тя допълва, че директорката на училището дори не я е потърсила, за да обсъди проблема.
Радослав Иванов, който разпространил клипа, разказа, че е видял как деца пред блока гледат записа и е решил да даде гласност на случая.
Адвокат: Законът е остарял
Адвокатът, заел се със случая, коментира, че действащият закон за противообществените прояви на непълнолетни е морално остарял.
Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави въпроса за реалната защита на децата от насилие в училище.
И социалните тръгнали да тормозят семейството, вместо да разкостят агресорките…
А колко има където няма гласност
Липсва ми показалката на учителя по география от едно време. Ненадминат възпитател беше!
Каква отврат, невъзпитани момичета! В същото време скромни момчета носят славата на България по цял свят.
Родителите заедно с дъщеря си да носят последствие аман вече
Абсолютни глупости!!!Пак прикриват на тякой бизнесмен или мутра разбойничката???Няма друго оправдание!!Заслужава бой до дупка!!!