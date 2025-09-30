Още един шампион на родна земя: Златният Ружди Ружди се прибра в България

С аплодисменти, усмивки и радостни възгласи България посрещна на летище „Васил Левски“ своя световен шампион по лека атлетика за параолимпийци – Ружди Ружди.
- Реклама -
В Делхи, Индия, българският атлет постигна пореден исторически успех, като спечели титлата в тласкането на гюле с резултат 12.94 м – нов световен рекорд. Постижението е с 26 сантиметра повече от предишното му върхово постижение, записано на Световното първенство в Париж през 2023 година.
Това е шестата световна титла в богатата кариера на Ружди Ружди.
„Много се радвам, че съм тук, у дома. Тази година беше много успешна за мен. Успях да направя много добър резултат, който е световен рекорд – три пъти подобрих. Отдавна мечтаех да постигна такива резултати. Това ми беше мечта“, каза шампионът при завръщането си.
С аплодисменти, усмивки и радостни възгласи България посрещна на летище „Васил Левски“ своя световен шампион по лека атлетика за параолимпийци – Ружди Ружди.
- Реклама -
В Делхи, Индия, българският атлет постигна пореден исторически успех, като спечели титлата в тласкането на гюле с резултат 12.94 м – нов световен рекорд. Постижението е с 26 сантиметра повече от предишното му върхово постижение, записано на Световното първенство в Париж през 2023 година.
Това е шестата световна титла в богатата кариера на Ружди Ружди.
„Много се радвам, че съм тук, у дома. Тази година беше много успешна за мен. Успях да направя много добър резултат, който е световен рекорд – три пъти подобрих. Отдавна мечтаех да постигна такива резултати. Това ми беше мечта“, каза шампионът при завръщането си.