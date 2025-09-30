НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Още един шампион на родна земя: Златният Ружди Ружди се прибра в България

          С аплодисменти, усмивки и радостни възгласи България посрещна на летище „Васил Левски“ своя световен шампион по лека атлетика за параолимпийци – Ружди Ружди.

          В Делхи, Индия, българският атлет постигна пореден исторически успех, като спечели титлата в тласкането на гюле с резултат 12.94 м – нов световен рекорд. Постижението е с 26 сантиметра повече от предишното му върхово постижение, записано на Световното първенство в Париж през 2023 година.

          Това е шестата световна титла в богатата кариера на Ружди Ружди.

          „Много се радвам, че съм тук, у дома. Тази година беше много успешна за мен. Успях да направя много добър резултат, който е световен рекорд – три пъти подобрих. Отдавна мечтаех да постигна такива резултати. Това ми беше мечта“, каза шампионът при завръщането си.

