От 8 октомври започват санкции за търговци с необосновано поскъпване

От 8 октомври започва прилагането на ефективни санкции срещу търговци, които нарушават Закона за въвеждане на еврото в България. Това обяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на Механизма за еврото. С приключването на адаптационния период, когато институциите единствено даваха предписания, вече ще стартират и съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП).

„На санкции подлежат компаниите, които без икономически предпоставки необосновано покачват цените си. Към момента такива предпоставки не съществуват“, подчерта премиерът. - Реклама -

Задължения за големите търговци

Желязков припомни, че всички 256 търговци на дребно с оборот над 10 млн. лв. за предходната година са длъжни ежедневно да публикуват на интернет страниците си цените на основни хранителни продукти, напитки и лекарства в машинночетим формат.

Данните ще бъдат анализирани чрез платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg).

„Разчитаме на тяхното съдействие в изпълнението на закона“, заяви премиерът.

Как ще се следи обосноваността на цените

Правителството ще оценява ценовите равнища според промяната на структуроопределящи разходи като електроенергия, горива, работни заплати или социални плащания. При липса на такива фактори, всяко покачване на цените ще се разглежда като необосновано.

„Вярвам, че пазарът има достатъчно механизми и правилно отношение към потребителите, за да не бъде приписвано на еврото поскъпване там, където няма икономически причини“, посочи Желязков.

Очаквани промени в закона

На 1 октомври в Народното събрание ще бъдат обсъдени промени в Закона за защита на конкуренцията. Те са свързани със секторните анализи на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в областта на храните.