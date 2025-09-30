От 8 октомври започват санкции за търговци с необосновано поскъпване

От 8 октомври започва прилагането на ефективни санкции срещу търговци, които нарушават Закона за въвеждане на еврото в България. Това обяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на Механизма за еврото. С приключването на адаптационния период, когато институциите единствено даваха предписания, вече ще стартират и съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП).
Задължения за големите търговци
Желязков припомни, че всички 256 търговци на дребно с оборот над 10 млн. лв. за предходната година са длъжни ежедневно да публикуват на интернет страниците си цените на основни хранителни продукти, напитки и лекарства в машинночетим формат.
Данните ще бъдат анализирани чрез платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg).
Как ще се следи обосноваността на цените
Правителството ще оценява ценовите равнища според промяната на структуроопределящи разходи като електроенергия, горива, работни заплати или социални плащания. При липса на такива фактори, всяко покачване на цените ще се разглежда като необосновано.
Очаквани промени в закона
На 1 октомври в Народното събрание ще бъдат обсъдени промени в Закона за защита на конкуренцията. Те са свързани със секторните анализи на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в областта на храните.
Първо започнете от себе си с необосновано високите заплати!
Пазара определя цените
Смешници
Частна собственост
Смешник…
Значи първо вас депутатите търговци трябва да санкционирате,че не спряхте необосновано да си вдигате ш.баните заплати😡!😡
Не е ли малко късно
Чака да свърши годината, че да не се пречи на бизнеса на началниците. От вчера започнаха да спекулират с цените, така че утре не е късно! 😉 На водопатчика работата мъже като на вица за Смъртта и бабата, … Утре!!!
Няма как да стане при капитализма и „пазарната икономика“.
Смешник
То всичко отдавна е в небесата сега какво ше направите нищо както обикновенно !
А ЦЕНИТЕ ЩЕ СЕ СМЪКНАТ ЛИ ИЛИ САМО ЩЕ ТРУПАТЕ КАПИТАЛ НА ЧУЖД ГРЪБ… ⁉️
ГОСПОДИН МОЛОТОВ ЩЕ ТЕ ИЗЛЕКУВА СКОРО , КАКТО ТИКВАТА СВИНЯТА И ( ПРЕЗИДЕНТА ) … !
САМО ГЛЕДАЙТЕ СКОРО ,С ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ ВИ !
А с вдигането досега? Или то е обосновано? 😂😂 Толкова ви е акъла или за толкова ви е платено, мизерници!
А до осми октомври да пласират всичко Незаконно!!!!!СМЕШНИЦИ!!!!!
Сериозно ли ве , олигофрен тиквенски ?!? Ами че то дотогава поскъпването ще е вече на дубъл …
Казва го човек с хотел с водопад ,докато хората нямат вода дори за подмиване. Казва го човека с мазна заплата на който му е все едно цената в магазина. Наглостта е безгранична. Оставка украинска подлого.Стигнахме до там,че само Пеевски може да разкара подобно говедо. Боже,пази България. Амин.
Те досега ги вдигнаха почти 100%
Има кампания за връщане на Българите от чужбина,,, Как да се върнат при това управление на държавата???
Тиквата ти се изплю в устата и ти 9апочна да говориш тъпотии като него. Няма какъвто и да е законен начин да глоби търговец при пазарна икономика за висока цена. Простотията е при хората тя не е в гората. Мерзавец уш правите нещо …лъжи лъжи лъжи и грабителства
ЗА ТЪРГОВЦИ МОЖЕ НО ЗА ТЕБЕ СЛАМЕНО ПЛАШИЛО НЯМА САНКЦИИ ЗА ХОТЕЛА ПОНЕЖЕ СИ ОТ ГЪРБАВИТЕ УПРАВНИЦИ ДЕВМ И ПОДЛОГИТЕ
Те причини ще си намерят…
Ти кога ще хвърляш оставката бе,тоя хотел с крадени пари не е за 11милиона ми поне за 20,проверка прокуратура съд и затвор
Как ще санкционираш себе си РОСКО ВОДОПАДА?????
Те от много ,много време поскъпват всички стоки и най много хранителните
Ти върна ли се в България да раздаваш справедливост
Вижте аптеките, храните, всичко, или искате да ни убедите, че еврото няма нищо общо с поскъпването и с Усрайна!