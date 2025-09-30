НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          От 8 октомври започват санкции за търговци с необосновано поскъпване

          Марияна Стойчева
          От 8 октомври започва прилагането на ефективни санкции срещу търговци, които нарушават Закона за въвеждане на еврото в България. Това обяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на Механизма за еврото. С приключването на адаптационния период, когато институциите единствено даваха предписания, вече ще стартират и съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП).

          „На санкции подлежат компаниите, които без икономически предпоставки необосновано покачват цените си. Към момента такива предпоставки не съществуват“, подчерта премиерът.

          Задължения за големите търговци

          Желязков припомни, че всички 256 търговци на дребно с оборот над 10 млн. лв. за предходната година са длъжни ежедневно да публикуват на интернет страниците си цените на основни хранителни продукти, напитки и лекарства в машинночетим формат.

          Данните ще бъдат анализирани чрез платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg).

          „Разчитаме на тяхното съдействие в изпълнението на закона“, заяви премиерът.

          Как ще се следи обосноваността на цените

          Правителството ще оценява ценовите равнища според промяната на структуроопределящи разходи като електроенергия, горива, работни заплати или социални плащания. При липса на такива фактори, всяко покачване на цените ще се разглежда като необосновано.

          „Вярвам, че пазарът има достатъчно механизми и правилно отношение към потребителите, за да не бъде приписвано на еврото поскъпване там, където няма икономически причини“, посочи Желязков.

          Очаквани промени в закона

          На 1 октомври в Народното събрание ще бъдат обсъдени промени в Закона за защита на конкуренцията. Те са свързани със секторните анализи на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в областта на храните.

          „Вярваме на експедитивността на народните представители, защото въпросите, свързани с нормалното функциониране на пазара и санкционирането на нелоялни практики, ще бъдат особено важни в предстоящите месеци, когато темата с ръста на цените ще бъде политически експлоатирана“, коментира премиерът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...

          27 КОМЕНТАРА

          6. Значи първо вас депутатите търговци трябва да санкционирате,че не спряхте необосновано да си вдигате ш.баните заплати😡!😡

          8. Чака да свърши годината, че да не се пречи на бизнеса на началниците. От вчера започнаха да спекулират с цените, така че утре не е късно! 😉 На водопатчика работата мъже като на вица за Смъртта и бабата, … Утре!!!

          13. ГОСПОДИН МОЛОТОВ ЩЕ ТЕ ИЗЛЕКУВА СКОРО , КАКТО ТИКВАТА СВИНЯТА И ( ПРЕЗИДЕНТА ) … !
            САМО ГЛЕДАЙТЕ СКОРО ,С ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ ВИ !

          14. А с вдигането досега? Или то е обосновано? 😂😂 Толкова ви е акъла или за толкова ви е платено, мизерници!

          16. Сериозно ли ве , олигофрен тиквенски ?!? Ами че то дотогава поскъпването ще е вече на дубъл …

          17. Казва го човек с хотел с водопад ,докато хората нямат вода дори за подмиване. Казва го човека с мазна заплата на който му е все едно цената в магазина. Наглостта е безгранична. Оставка украинска подлого.Стигнахме до там,че само Пеевски може да разкара подобно говедо. Боже,пази България. Амин.

          19. Има кампания за връщане на Българите от чужбина,,, Как да се върнат при това управление на държавата???

          20. Тиквата ти се изплю в устата и ти 9апочна да говориш тъпотии като него. Няма какъвто и да е законен начин да глоби търговец при пазарна икономика за висока цена. Простотията е при хората тя не е в гората. Мерзавец уш правите нещо …лъжи лъжи лъжи и грабителства

          21. ЗА ТЪРГОВЦИ МОЖЕ НО ЗА ТЕБЕ СЛАМЕНО ПЛАШИЛО НЯМА САНКЦИИ ЗА ХОТЕЛА ПОНЕЖЕ СИ ОТ ГЪРБАВИТЕ УПРАВНИЦИ ДЕВМ И ПОДЛОГИТЕ

          23. Ти кога ще хвърляш оставката бе,тоя хотел с крадени пари не е за 11милиона ми поне за 20,проверка прокуратура съд и затвор

          27. Вижте аптеките, храните, всичко, или искате да ни убедите, че еврото няма нищо общо с поскъпването и с Усрайна!

