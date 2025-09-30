От последните минути: Задържаха още един заподозрян украинец за взрива на „Северен поток“

Украински гражданин, идентифициран като Владимир З., е бил задържан в полския град Прушкув по подозрение за участие в саботажа на газопровода „Северен поток“, съобщи радиостанция RMF FM.
- Реклама -
Мъжът, който работи като инструктор по дайвинг, вече е предаден на прокуратурата във Варшава. В най-скоро време ще започне процедурата по неговата екстрадиция в Германия.
През август тази година в Италия беше задържан друг украински гражданин – Сергей К., посочен като един от координаторите на диверсията. Той се е намирал на яхта заедно с предполагаемите извършители на взривяването.
Взривовете на „Северен поток“
На 26 септември 2022 г. серия мощни експлозии повредиха три от четирите тръби на газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ в Балтийско море край бреговете на Дания и Швеция.
Инцидентът предизвика мащабно изтичане на природен газ и се превърна в една от най-големите екологични катастрофи в региона. Русия, европейските държави и НАТО го определиха като саботаж, но дълго време нямаше яснота кой стои зад атаката.
Германската прокуратура започна собствено разследване, а впоследствие се появиха версии за участие на група, свързана с Украйна. Последните арести в Полша и Италия се разглеждат като част от усилията на европейските власти да установят пълната мрежа от участници и организатори.
Украински гражданин, идентифициран като Владимир З., е бил задържан в полския град Прушкув по подозрение за участие в саботажа на газопровода „Северен поток“, съобщи радиостанция RMF FM.
- Реклама -
Мъжът, който работи като инструктор по дайвинг, вече е предаден на прокуратурата във Варшава. В най-скоро време ще започне процедурата по неговата екстрадиция в Германия.
През август тази година в Италия беше задържан друг украински гражданин – Сергей К., посочен като един от координаторите на диверсията. Той се е намирал на яхта заедно с предполагаемите извършители на взривяването.
Взривовете на „Северен поток“
На 26 септември 2022 г. серия мощни експлозии повредиха три от четирите тръби на газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ в Балтийско море край бреговете на Дания и Швеция.
Инцидентът предизвика мащабно изтичане на природен газ и се превърна в една от най-големите екологични катастрофи в региона. Русия, европейските държави и НАТО го определиха като саботаж, но дълго време нямаше яснота кой стои зад атаката.
Германската прокуратура започна собствено разследване, а впоследствие се появиха версии за участие на група, свързана с Украйна. Последните арести в Полша и Италия се разглеждат като част от усилията на европейските власти да установят пълната мрежа от участници и организатори.
Испанските ваканционни острови Ибиса и Форментера преживяха проливни дъждове и наводнения, но без сериозни щети и жертви, съобщиха регионалните власти.
Националната метеорологична агенция AEMET обяви,...
И пак украинец нали нямат нищо общо със тоя случай
И к’во? 😄
извършителите от тайните служби сега 10 години ще посочват „заподозрени“ докато на хората им писне от цирка
Добрите усрайнци
Ааа не бе давайте им пари и оръжие на тия фашаги