      вторник, 30.09.25
          Политика

          Палестинската администрация и арабски държави приветстваха плана на Доналд Тръмп за Газа

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Палестинската администрация официално приветства усилията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп след представянето на неговия план за прекратяване на войната в Газа.

          „Приветстваме искрените и решителни усилия на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа и потвърждаваме увереността си в способността му да намери път към мир,“ се казва в изявление на администрацията.

          Подкрепа за инициативата дойде и от ключови арабски и мюсюлмански държави. Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан излязоха във вторник със съвместна позиция:

          „Приветстваме ролята на американския президент и неговите искрени усилия, насочени към прекратяване на войната в Газа. Потвърждаваме готовността си да се ангажираме позитивно и конструктивно със Съединените щати и партньорите за финализиране на споразумението и осигуряване на неговото прилагане.“

          Широката международна подкрепа за плана идва в момент, когато конфликтът в Газа е в решаваща фаза, а усилията на Вашингтон целят изграждане на път към устойчиво примирие, стабилност и реконструкция на палестинския анклав.

