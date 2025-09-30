Палестинската администрация и арабски държави приветстваха плана на Доналд Тръмп за Газа

Палестинската администрация официално приветства усилията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп след представянето на неговия план за прекратяване на войната в Газа.
Подкрепа за инициативата дойде и от ключови арабски и мюсюлмански държави. Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан излязоха във вторник със съвместна позиция:
Широката международна подкрепа за плана идва в момент, когато конфликтът в Газа е в решаваща фаза, а усилията на Вашингтон целят изграждане на път към устойчиво примирие, стабилност и реконструкция на палестинския анклав.
