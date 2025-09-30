НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          4
          66
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи БГНЕС.

          - Реклама -

          Сред акцентите в програмата е и решението дали да бъде създадена Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши“ в София, собственост на семейството на премиера Росен Желязков.

          Депутатите ще гласуват и на първо четене Законопроекта за хазарта.

          В четвъртък първа точка е второто гласуване на промените в Закона за устройство на територията, както и измененията в Закона за гражданското въздухоплаване. На дневен ред ще бъдат още:

          • промени в Наказателния кодекс;
          • изменения в Наказателно-процесуалния кодекс;
          • промени за Държавна агенция „Национална сигурност“;
          • изменения в Закона за специалните разузнавателни средства;
          • промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

          Редовният парламентарен контрол ще се проведе в петък.

          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи БГНЕС.

          - Реклама -

          Сред акцентите в програмата е и решението дали да бъде създадена Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши“ в София, собственост на семейството на премиера Росен Желязков.

          Депутатите ще гласуват и на първо четене Законопроекта за хазарта.

          В четвъртък първа точка е второто гласуване на промените в Закона за устройство на територията, както и измененията в Закона за гражданското въздухоплаване. На дневен ред ще бъдат още:

          • промени в Наказателния кодекс;
          • изменения в Наказателно-процесуалния кодекс;
          • промени за Държавна агенция „Национална сигурност“;
          • изменения в Закона за специалните разузнавателни средства;
          • промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

          Редовният парламентарен контрол ще се проведе в петък.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...
          България

          Николай Гацев: Либерализмът създаде апатия в обществото

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ анализаторът Николай Гацев коментира, че една от основните кризи пред България днес е обществената пасивност. „За съжаление либерализмът създаде...

          4 КОМЕНТАРА

          3. Като завърши проверката, Дървеняков и половинката му,,строител на водопаден хотел, направо в затвора.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions