Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи БГНЕС.

Сред акцентите в програмата е и решението дали да бъде създадена Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши“ в София, собственост на семейството на премиера Росен Желязков.

Депутатите ще гласуват и на първо четене Законопроекта за хазарта.

В четвъртък първа точка е второто гласуване на промените в Закона за устройство на територията, както и измененията в Закона за гражданското въздухоплаване. На дневен ред ще бъдат още:

промени в Наказателния кодекс ;

; изменения в Наказателно-процесуалния кодекс ;

; промени за Държавна агенция „Национална сигурност“ ;

; изменения в Закона за специалните разузнавателни средства ;

; промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

Редовният парламентарен контрол ще се проведе в петък.