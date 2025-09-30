НА ЖИВО
          Първа версия за двата трупа, открити на кораб в Бургас

          Антония Лазарова
          Двама мъже бяха открити мъртви в хамбар на кораб, акостирал на 30-о корабно място в пристанище Бургас. Сигналът е подаден около 02:30 ч. при започване на разтоварни дейности, съобщава „Флагман“.

          Плавателният съд е пристигнал от Южна Америка, превозвайки около 5 000 тона меден концентрат, и преди това е спирал в Турция за частичен разтовар. Именно там се предполага, че мъжете може да са се качили на борда, тъй като не са членове на екипажа.

          Според източници, единият от загиналите е българин от Варна — 57-годишният Д.Д., чиято самоличност вече е потвърдена. Другият е чужденец, чиято идентичност все още не е установена. И двамата са били с обикновени маски, а не с противогази.

          Все още не е ясно как мъжете са попаднали в трюма с отровния товар, но се предполага, че са вдишвали токсични изпарения.

          На място е сформиран екип от прокурор, разследващи полицаи и гранична полиция, които поемат случая.

          От пристанището уточниха, че правилата за безопасност на труда в Бургас не са били нарушени и отговорността за инцидента не е свързана с дейността на порта.

