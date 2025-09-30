Първата четвъртфиналистка в Пекин е ясна – Коко Гоф премина трудно напред

Коко Гоф е първата четвъртфиналистка в тазгодишното издание на турнира в Пекин. Шампионката от миналата година победи трудно след обрат Белинда Бенчич – 4-6, 7-6 (4), 6-2, за около два часа и половина.

Втората в схемата Гоф първа проби в мача и дръпна с 4-1 гейма, но последваха пет безответни гейма на сметката на опонентката. Във втория сет ролите се размениха и швейцарката направи пробив за 4-3, но той моментално беше върнат. Стигна се до тайбрек, в който Бенчич водеше с 3-1 и 4-3, но в крайна сметка загуби с 4-7 точки. Това сякаш прекърши Бенчич, която нямаше съпротивителни сили в третата част и Гоф спечели с 6-2.

Американката чака в следващата фаза Ева Лис или Маккартни Кеслър.

Потенциално на четвъртфиналите могат да се заформят много любопитни двойки от другите 1/8-финали – Ига Швьонтек – Джесика Пегула, Мира Андреева – Линда Носкова и Жасмин Паолини – Аманда Анисимова.