      вторник, 30.09.25
          Първата четвъртфиналистка в Пекин е ясна – Коко Гоф премина трудно напред

          Американката чака в следващата фаза Ева Лис или Маккартни Кеслър

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Коко Гоф е първата четвъртфиналистка в тазгодишното издание на турнира в Пекин. Шампионката от миналата година победи трудно след обрат Белинда Бенчич – 4-6, 7-6 (4), 6-2, за около два часа и половина.

          Втората в схемата Гоф първа проби в мача и дръпна с 4-1 гейма, но последваха пет безответни гейма на сметката на опонентката. Във втория сет ролите се размениха и швейцарката направи пробив за 4-3, но той моментално беше върнат. Стигна се до тайбрек, в който Бенчич водеше с 3-1 и 4-3, но в крайна сметка загуби с 4-7 точки. Това сякаш прекърши Бенчич, която нямаше съпротивителни сили в третата част и Гоф спечели с 6-2.

          Американката чака в следващата фаза Ева Лис или Маккартни Кеслър.

          Потенциално на четвъртфиналите могат да се заформят много любопитни двойки от другите 1/8-финали – Ига Швьонтек – Джесика Пегула, Мира Андреева – Линда Носкова и Жасмин Паолини – Аманда Анисимова.

