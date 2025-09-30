Първи изводи за телата, открити в хамбар на кораб в Бургас

Двама мъже бяха открити мъртви в хамбар на товарен кораб, акостирал в бургаското пристанище, съобщава Флагман. Телата им са намерени около 02:30 ч. през нощта, при започване на разтоварни дейности на плавателния съд, пристигнал от Южна Америка с 5 000 тона меден концентрат.

При отваряне на трюма, пристанищни работници и членове на екипажа попаднали на телата. И двамата мъже са били с обикновени маски, но не от типа противогази – факт, който повдига въпроси за отровния характер на товара, от който най-вероятно са вдишвали фатално количество изпарения.

По предварителна информация:

Единият загинал е българин от Варна , с инициали Д.Д., на 57 години .

, с инициали . Вторият е чужд гражданин, чиято самоличност все още не е установена.

Източник, намиращ се на борда на кораба, предполага, че мъжете не са били част от екипажа и вероятно са се качили на друго пристанище – най-вероятно в Турция, където корабът е разтоварил част от товара, преди да акостира в България.

На място е сформиран екип от прокурор, разследващи полицаи и гранична полиция, който е поел случая. Разследват се всички възможни версии, включително нелегално качване и опит за контрабанда или неуспешен опит за скрито пътуване.

От Пристанище Бургас са категорични, че не са нарушени правилата за безопасност на труда на територията на порта и подчертават, че инцидентът се е случил преди пристигането на кораба в България.