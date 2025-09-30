Патриарх Даниил: Технологиите не могат да заменят молитвата

Българският патриарх Даниил участва днес във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от създаването на списание „Теология“, провеждаща се в Солун, Гърция. В своето слово той акцентира върху предизвикателствата на технологичната революция пред православната вяра и духовността.
Той отбеляза, че развитието на роботиката и изкуствения интелект пораждат илюзията за „нов човек“ и „нов свят“, но поставят човечеството пред фундаментални въпроси:
Какво е мястото на богословието в условията на технологизация и роботизация?
Къде са границите на технологиите и има ли предел, отвъд който човечеството не може да съществува?
Какви етични гаранции и ограничения трябва да регулират употребата им?
Според патриарх Даниил най-сериозният риск днес е не толкова научнофантастичният сценарий на „постчовека“, а загубата на сакралното – изместването на Бога и благодатта от живота на хората за сметка на технологиите.
Той предупреди, че постоянната употреба на дигитални средства води до фрагментиране на съзнанието и затруднява способността на хората да се съсредоточават.
По думите му решението не е да се бяга от технологиите, а да се помни, че те са само средство, а не цел.
За конференцията
Форумът е посветен на темата: „100 години списание „Теология“. Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква в цифровата епоха“. В него участват духовници, богослови и учени от различни православни страни.
Българският патриарх Даниил участва днес във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от създаването на списание „Теология“, провеждаща се в Солун, Гърция. В своето слово той акцентира върху предизвикателствата на технологичната революция пред православната вяра и духовността.
Той отбеляза, че развитието на роботиката и изкуствения интелект пораждат илюзията за „нов човек“ и „нов свят“, но поставят човечеството пред фундаментални въпроси:
Какво е мястото на богословието в условията на технологизация и роботизация?
Къде са границите на технологиите и има ли предел, отвъд който човечеството не може да съществува?
Какви етични гаранции и ограничения трябва да регулират употребата им?
Според патриарх Даниил най-сериозният риск днес е не толкова научнофантастичният сценарий на „постчовека“, а загубата на сакралното – изместването на Бога и благодатта от живота на хората за сметка на технологиите.
Той предупреди, че постоянната употреба на дигитални средства води до фрагментиране на съзнанието и затруднява способността на хората да се съсредоточават.
По думите му решението не е да се бяга от технологиите, а да се помни, че те са само средство, а не цел.
За конференцията
Форумът е посветен на темата: „100 години списание „Теология“. Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква в цифровата епоха“. В него участват духовници, богослови и учени от различни православни страни.
Филип Витанов , благодаря, радвам се че фанатик ме нарича така 😉
Тоя мракобес досега нищо хубаво не е изрекъл
Четете книга Откровение глава 13 и наблегнете на последните три стиха и ще видите защо патриархът ни говори точно така.
За технология трябва ум. За молитва 3 достатъчна само наивност. Следователно наистина технологиите не могат да заменят молитвата.
Кирил Стоянов ЖАЛКО ЗА ВАС НЕВЕРНИЦИ.. ЩЕ МРЕТЕ КАК СПИТЕ, ЖАЛКИ СЪЩЕСТВА
Кирил Стоянов я пак?повтори?или езика изпреварва акъла?
Съби Гаджов , не се ли сещаш, че пак можеш да го прочетеш, вместо да искаш да повтарям? Може да се помолиш и тогава да четеш 🙂
Кирил Стоянов Айде брате и това се брои (все ще се разберем)Мир Ти
Кирил Стоянов очевидно на тебе ти липсва и елементарен мозъчен капацитет за да коментираш по този начин.
Отец Рублий Московски , Рублий Московский е хубаво име за отец 😉
Тоя да не е гледал брифинга на талибаните от Афганистан, където обявиха, че спират това грешно явление, че само разваляло хората. Явно това ще му е следващото предложение.
ТОЗИ ПЕДОФИЛ ЗАЩО Е ОЩЕ НА СВОБОДА ?
Особено молитвите в подкрепа на убиеца путин …
Негово светейшество е по-добре да стои далече от образованието.
Rada Naslednikova ми, той това е и правил, и виж резултата.
Нещастни атеисти
смехурко
Колко хрисим бе, когато се срещна с Вселенския патриарх…
Валентин Лазаров да де, сигурно имаш предвид галактическия ересиарх 💟
Точно така – меме с антибългарският патриарх – Сатанаил, ни най малко не може да замести балгодатта от шут в дир-
ника на същата ДС копейка в расо.
Metodi Litcev просташки коментар
Mariana Miteva Спрямо нечовешка персона, имаща се за свръхчовешка. Това дори и вие е редно да го вдявате… или може би, не успяват… м?
Metodi Litcev Май Сатанаил ще се отъждествява с човек, неуважаващ, обиждащ и невъзпитан, а не с негово Светейшество патриарх Даниил.
Марияна Петрова Със сигурност бъркането на м. май със м. септември е сг/решаващо в този случай и съпътстващите епитети.
Metodi Litcev абе ти грамотен ли си!? Та и коментираш образовани хора
Katya Stoilova… : за сметка на това, плещеше грамотно, с пяна на устата, но на „ти“, за да ѝ завидят, другите почители на БРИКС тресавищата. 😂
И обратното е вярно: Молитвата не може да замени технологиите.
Petar Petrov напротив
Mariana Miteva хаххаххах