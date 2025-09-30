НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Патриарх Даниил: Технологиите не могат да заменят молитвата

          Снимка: БГНЕС
          Българският патриарх Даниил участва днес във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от създаването на списание „Теология“, провеждаща се в Солун, Гърция. В своето слово той акцентира върху предизвикателствата на технологичната революция пред православната вяра и духовността.

          „Технологиите са само средство, те не могат да заменят молитвата и общението с Бога“, подчерта патриарх Даниил.

          Той отбеляза, че развитието на роботиката и изкуствения интелект пораждат илюзията за „нов човек“ и „нов свят“, но поставят човечеството пред фундаментални въпроси:

          • Какво е мястото на богословието в условията на технологизация и роботизация?
          • Къде са границите на технологиите и има ли предел, отвъд който човечеството не може да съществува?
          • Какви етични гаранции и ограничения трябва да регулират употребата им?

          Според патриарх Даниил най-сериозният риск днес е не толкова научнофантастичният сценарий на „постчовека“, а загубата на сакралното – изместването на Бога и благодатта от живота на хората за сметка на технологиите.

          Той предупреди, че постоянната употреба на дигитални средства води до фрагментиране на съзнанието и затруднява способността на хората да се съсредоточават.

          „Колкото и напреднал да е изкуственият интелект, той никога не може да придобие онова, което Свети апостол Павел нарича ‘ум Христов’ – благодатен дар, получаван в молитвено, аскетично и евхаристийно общение с Христос“, каза още патриархът.

          По думите му решението не е да се бяга от технологиите, а да се помни, че те са само средство, а не цел.

          За конференцията

          Форумът е посветен на темата: „100 години списание „Теология“. Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква в цифровата епоха“. В него участват духовници, богослови и учени от различни православни страни.

          29 КОМЕНТАРА

          3. Четете книга Откровение глава 13 и наблегнете на последните три стиха и ще видите защо патриархът ни говори точно така.

          4. За технология трябва ум. За молитва 3 достатъчна само наивност. Следователно наистина технологиите не могат да заменят молитвата.

              • Съби Гаджов , не се ли сещаш, че пак можеш да го прочетеш, вместо да искаш да повтарям? Може да се помолиш и тогава да четеш 🙂

            • Кирил Стоянов очевидно на тебе ти липсва и елементарен мозъчен капацитет за да коментираш по този начин.

          5. Тоя да не е гледал брифинга на талибаните от Афганистан, където обявиха, че спират това грешно явление, че само разваляло хората. Явно това ще му е следващото предложение.

          12. Точно така – меме с антибългарският патриарх – Сатанаил, ни най малко не може да замести балгодатта от шут в дир-
            ника на същата ДС копейка в расо.

              • Mariana Miteva Спрямо нечовешка персона, имаща се за свръхчовешка. Това дори и вие е редно да го вдявате… или може би, не успяват… м?

            • Metodi Litcev Май Сатанаил ще се отъждествява с човек, неуважаващ, обиждащ и невъзпитан, а не с негово Светейшество патриарх Даниил.

              • Марияна Петрова Със сигурност бъркането на м. май със м. септември е сг/решаващо в този случай и съпътстващите епитети.

              • Katya Stoilova… : за сметка на това, плещеше грамотно, с пяна на устата, но на „ти“, за да ѝ завидят, другите почители на БРИКС тресавищата. 😂

