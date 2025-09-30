Патриарх Даниил: Технологиите не могат да заменят молитвата

Българският патриарх Даниил участва днес във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от създаването на списание „Теология“, провеждаща се в Солун, Гърция. В своето слово той акцентира върху предизвикателствата на технологичната революция пред православната вяра и духовността.

„Технологиите са само средство, те не могат да заменят молитвата и общението с Бога“, подчерта патриарх Даниил. - Реклама -

Той отбеляза, че развитието на роботиката и изкуствения интелект пораждат илюзията за „нов човек“ и „нов свят“, но поставят човечеството пред фундаментални въпроси:

Какво е мястото на богословието в условията на технологизация и роботизация?

и роботизация? Къде са границите на технологиите и има ли предел, отвъд който човечеството не може да съществува ?

? Какви етични гаранции и ограничения трябва да регулират употребата им?

Според патриарх Даниил най-сериозният риск днес е не толкова научнофантастичният сценарий на „постчовека“, а загубата на сакралното – изместването на Бога и благодатта от живота на хората за сметка на технологиите.

Той предупреди, че постоянната употреба на дигитални средства води до фрагментиране на съзнанието и затруднява способността на хората да се съсредоточават.

„Колкото и напреднал да е изкуственият интелект, той никога не може да придобие онова, което Свети апостол Павел нарича ‘ум Христов’ – благодатен дар, получаван в молитвено, аскетично и евхаристийно общение с Христос“, каза още патриархът.

По думите му решението не е да се бяга от технологиите, а да се помни, че те са само средство, а не цел.

За конференцията

Форумът е посветен на темата: „100 години списание „Теология“. Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква в цифровата епоха“. В него участват духовници, богослови и учени от различни православни страни.