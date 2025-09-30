Пеевски: Фалшивият свят на Сорос трябва да бъде разрушен. Време е за решителна битка

Само преди дни прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд. европейски ресурс по ПВУ. Това написа в позиция до медиите председателят на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски.
Ето какво още каза той:
Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии.
Най-опасното е това, че представителите на тази мрежата от организации се самопровъзгласиха за единствен морален стожер, а под тази лицемерна маска упражняваха и продължават да се опитват да упражняват нерегламентирано въздействие както върху демократични процеси, като изборите, решенията на МС и НС, така и върху цялостната държавна политика в различни сектори, да въздействат върху решенията на съда, овладявайки медии и журналисти, за да осъществяват системно антидържавна и антинационална политика на клевети, манипулации и открита диверсия, насочени срещу България.
Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен.
Затова отново внасяме в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.
Призовавам всички демократично мислещи и милеещи за свободна и европейска България да подкрепят създаването на тази комисия, като знак към хората, че на тази несправедливост ще бъде сложен край веднъж завинаги.
Прасе затвор за теб
ОСТАВКА!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙈🙈🙈🙈🙉🙉🙉🙉
Първо ти
Прасето раздаваше грантовете!
Тоя мафиот и крадец и той взе да се прави на света вода ненапита !,,😡😡😡
Браво, господин Пеевски!
ОпАааА.
Помните ли на Възраждане законопроекта?
Кой сега е копейка и кой не?
БнТ, БтВ и НоВа ще ревнат ли?😜🤣😭
Трабва теб да изметем
Това правителство е срам за майка България
Мушеник и перфектен лъжец
Ако искаш да не се свърши работа направи комисия в НС😂
Доста го рекламирате, да не е станал и на вас генерален спонсор?
Тоя е заучил едни фразички и само тях дъвче
Radostina Todorova Todorova речника му е много малък,мисли с обиди и викове да прикове внимание,това го може само един невъзпитан човек!
Пеефски е последовател на сорос!
Нагъл ! Кой ще му повярва на лъжите !???
Абе, той от Дубай ли го е писал това писмо?
Мафия…Смърт
Iren Kruss представи си на електората му колко и е акъла.Представи си и на тия от Алде колко и е акъла защото те го приеха .И накрая тия дето му седяха в скута и пишеха конституция и го предатавиха на Алде какъв морал имат.
Нали бяхте подръжници.
Прибирахте му парите,а сега му давате гръб.
Кога ще правим Коледа с това прасе да нахраним мечките в ловешкия балкан
Браво!
Престъпника ще гони престъпници,иска да се хареса на Тръмп,но свинчо той не е толкова глупав,първо ти си в затвора
Опсссс поредният месия – спасител на раята българска 🤣
Mihail Ivanov поне да си бешебизмислил някоя реалистична идея. А той – фантасмагории.
Първо си голяма свиня дибел
Крадливо Племи си мошеник си стръхливци. Магнитцки си и плашиш хората прокурори нямаш нищо мъжко
Бъди честен
Е ти си в либералния алианс цял живот… Явно или те е хванала свинската шизофрения или мажеш дупето със свинска мас за Тръмп… Оп той харесва жени обаче!
Значи става дума за това прасето да гепи и тези 6 милярда
Гнусен тлъст алчен грухтящ шопар.
Точно ти, Фъфльо, не си човекът, който ще го спре.
Свинчо повтаря всяка дума на Тръмп, с нядежда да му махнат дамгата. Но в борбата с по голямото зло трябва да бъде подкрепен
Значи от борбата нищо няма да излезе, щом този я оглавява.
Първо твоят ,от пред назад !
Рано се сети, след 20 години във властта
О и вашите евродепутати са платени от Сорос не се прави на ударен.
Крадецът вика : Дръжте крадеца!
