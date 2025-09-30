НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Пеевски: Фалшивият свят на Сорос трябва да бъде разрушен. Време е за решителна битка

          Снимка: БГНЕС
          Само преди дни прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд. европейски ресурс по ПВУ. Това написа в позиция до медиите председателят на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски.

          И това е само един от примерите за това как тази мрежа от временни политически проекти, неправителствени организации, лобистки структури и медии действа. Безскрупулни, алчни и корумпирани, кресливи самозванци, които са консуматори на ресурс и защитници на чужди интереси.

          Ето какво още каза той:

          Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии.

          Най-опасното е това, че представителите на тази мрежата от организации се самопровъзгласиха за единствен морален стожер, а под тази лицемерна маска упражняваха и продължават да се опитват да упражняват нерегламентирано въздействие както върху демократични процеси, като изборите, решенията на МС и НС, така и върху цялостната държавна политика в различни сектори, да въздействат върху решенията на съда, овладявайки медии и журналисти, за да осъществяват системно антидържавна и антинационална политика на клевети, манипулации и открита диверсия, насочени срещу България.

          Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен.

          Затова отново внасяме в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

          Призовавам всички демократично мислещи и милеещи за свободна и европейска България да подкрепят създаването на тази комисия, като знак към хората, че на тази несправедливост ще бъде сложен край веднъж завинаги.

          Призовавам ги – не се страхувайте! Не допускайте да ви превърнат в свои заложници! Ние знаем с какви методи на изнудване и принуда действат, как клеветят и очернят през завладяните си медии, но вие трябва да знаете, че България трябва да бъде освободена от мъртвата хватка на Сорос и соросоидите. Заради децата ни, заради бъдещето им! За да имаме държава с главно “Д” и хората да бъдат спокойни, че най-хубавото предстои. От нас зависи.

          - Реклама -

          8. ОпАааА.
            Помните ли на Възраждане законопроекта?
            Кой сега е копейка и кой не?
            БнТ, БтВ и НоВа ще ревнат ли?😜🤣😭

            • Radostina Todorova Todorova речника му е много малък,мисли с обиди и викове да прикове внимание,това го може само един невъзпитан човек!

          19. Iren Kruss представи си на електората му колко и е акъла.Представи си и на тия от Алде колко и е акъла защото те го приеха .И накрая тия дето му седяха в скута и пишеха конституция и го предатавиха на Алде какъв морал имат.

          23. Престъпника ще гони престъпници,иска да се хареса на Тръмп,но свинчо той не е толкова глупав,първо ти си в затвора

            • Mihail Ivanov поне да си бешебизмислил някоя реалистична идея. А той – фантасмагории.

          25. Първо си голяма свиня дибел
            Крадливо Племи си мошеник си стръхливци. Магнитцки си и плашиш хората прокурори нямаш нищо мъжко
            Бъди честен

          26. Е ти си в либералния алианс цял живот… Явно или те е хванала свинската шизофрения или мажеш дупето със свинска мас за Тръмп… Оп той харесва жени обаче!

          30. Свинчо повтаря всяка дума на Тръмп, с нядежда да му махнат дамгата. Но в борбата с по голямото зло трябва да бъде подкрепен

              Search Suggestions