Перник и околните села останаха без вода

Водоподаването в Перник, Батановци и селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин и Големо Бучино беше временно спряно.

От „ВиК – Перник“ уточниха, че причината е превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод към новоизградено трасе по проекта за водния цикъл, съобщи БНР.

Водоснабдяването ще бъде възстановено в следобедните часове на 1 октомври (сряда).