      сряда, 01.10.25
          Песков: Жителите на два украински града са в смъртна опасност

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кремъл публикува позиция по редица ключови международни теми, изразена от прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков.

          • Резултати от работата на Лавров в ООН
            Кремъл оценява положително „наситените и съдържателни“ резултати от участието на руския външен министър Сергей Лавров в Общото събрание на ООН. Президентът Владимир Путин вече е бил информиран за тях.
          • Ситуацията в Одеса и Николаев
            По думите на Песков в тези украински региони има много привърженици на Русия, но за тях е „смъртно опасно“ да изразяват открито позицията си.
          • Близкоизточният конфликт и САЩ
            Кремъл приветства всякакви усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на палестино-израелския конфликт и изразява желание планът на Вашингтон да бъде реализиран. Москва обаче уточнява, че не участва в този мирен план и не е получавала сигнали от американска страна за включване.
          • Русия и ролята ѝ в региона
            Москва поддържа контакти с всички страни в конфликта и заявява готовност да допринесе за мирно уреждане, ако бъде необходимо.
          • Украйна
            Кремъл реагира негативно на новите изявления от Киев за възможни далекобойни удари по Русия. Според Песков Украйна „продължава да върви по милитаристичния път, вместо да търси диалог и гаранции за сигурност“.
          • Германия и войната
            По думите на говорителя Германия „отдавна косвено се е въвлякла“ в конфликта в Украйна.
          • Реалната ситуация на фронта
            Кремъл коментира, че макар Киев да излиза със „самоизтъквания“ по адрес на Москва, реалната ситуация на фронта е различна и там подобна реторика от страна на Украйна липсва.
          22 КОМЕНТАРА

          11. На загрижен за украинците ли се прави? 🤔 Хайде песков, стига театър…..
            А за убитите руснаци и севернокорейци нещо?
            Махнете се от Украйна! И войната ще приключи.

