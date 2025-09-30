Песков: Жителите на два украински града са в смъртна опасност

Кремъл публикува позиция по редица ключови международни теми, изразена от прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков.
Резултати от работата на Лавров в ООН Кремъл оценява положително „наситените и съдържателни“ резултати от участието на руския външен министър Сергей Лавров в Общото събрание на ООН. Президентът Владимир Путин вече е бил информиран за тях.
Ситуацията в Одеса и Николаев По думите на Песков в тези украински региони има много привърженици на Русия, но за тях е „смъртно опасно“ да изразяват открито позицията си.
Близкоизточният конфликт и САЩ Кремъл приветства всякакви усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на палестино-израелския конфликт и изразява желание планът на Вашингтон да бъде реализиран. Москва обаче уточнява, че не участва в този мирен план и не е получавала сигнали от американска страна за включване.
Русия и ролята ѝ в региона Москва поддържа контакти с всички страни в конфликта и заявява готовност да допринесе за мирно уреждане, ако бъде необходимо.
Украйна Кремъл реагира негативно на новите изявления от Киев за възможни далекобойни удари по Русия. Според Песков Украйна „продължава да върви по милитаристичния път, вместо да търси диалог и гаранции за сигурност“.
Германия и войната По думите на говорителя Германия „отдавна косвено се е въвлякла“ в конфликта в Украйна.
Реалната ситуация на фронта Кремъл коментира, че макар Киев да излиза със „самоизтъквания“ по адрес на Москва, реалната ситуация на фронта е различна и там подобна реторика от страна на Украйна липсва.
Пумияр
Червена чума!
Каква русофобия лъха от всички вас”миротворци”
Krasimira Pencheva И за какво трябва да ги обичаме?
ЗАЩОТО ВИЕ ВОЮВАТЕ С МИРНИ ГРАЖДАНИ, ПОДЛЕЦИ!!!
Виж от водката да не се спънеш и да полети от някой прозорец
Стоян Стоянов застрашават ти на майка ти оная работа, hijo de puta
бягай и се спасявай…
Втората армия …. ама втората в Азия муахахахха
Този, ако не отиде при Кобзон, ще го чака процес.
Petar Petrov ако не беше жалък щеше да си смешен….
Юлиян Методиев , жалки са тези, които се кланят на насилниците и убийците от РФ. Човек трябва да е умопомрачен, деморализиран, направо оскотял, за да покрепя терористите от РФ.
Дано се осъзнаете някога.
Petar Petrov какво каза за Натаняху, че не те разбрах?????
Юлиян Методиев , ще разберете, но ще ви е нужно време.
Petar Petrov а Азов ли трябва да подкрепяме или сорос
Юлиян Методиев , свободата и демокрацията ше подкрепяме, „умнико“, а не диктатура и ГУЛАГ.
Няма такива наглеци! И Химлер би им завидял за демагогията!
Ventzislav Simeonov Кого имаш предвид?
Ventzislav Simeonov на Израел ли?
На загрижен за украинците ли се прави? 🤔 Хайде песков, стига театър…..
А за убитите руснаци и севернокорейци нещо?
Махнете се от Украйна! И войната ще приключи.
Разбира се. Руснаците ги застрашават.