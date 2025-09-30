Планът на Белия дом: амнистия за разоръжените членове на Хамас и размяна на заложници и затворници

Членовете на Хамас, които са готови да предадат оръжията си и да съжителстват мирно с Израел, могат да получат амнистия след освобождаването на всички заложници. Това се посочва в плана за уреждане на конфликта в Газа, публикуван от Белия дом.
В рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от Израел се предвижда:
връщане на всички заложници – живи и мъртви;
в замяна Израел да освободи 250 затворници с доживотни присъди;
освобождаването на 1700 жители на Газа, задържани след 7 октомври 2023 г., включително всички жени и деца.
Освен това за всеки върнат израелски заложник Израел ще върне останки на 15 загинали жители на Газа.
Мерките са част от 20-точковия мирен план на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, чиято цел е прекратяване на войната, освобождаване на заложниците и постепенно възстановяване на Газа.
Членовете на Хамас, които са готови да предадат оръжията си и да съжителстват мирно с Израел, могат да получат амнистия след освобождаването на всички заложници. Това се посочва в плана за уреждане на конфликта в Газа, публикуван от Белия дом.
В рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от Израел се предвижда:
връщане на всички заложници – живи и мъртви;
в замяна Израел да освободи 250 затворници с доживотни присъди;
освобождаването на 1700 жители на Газа, задържани след 7 октомври 2023 г., включително всички жени и деца.
Освен това за всеки върнат израелски заложник Израел ще върне останки на 15 загинали жители на Газа.
Мерките са част от 20-точковия мирен план на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, чиято цел е прекратяване на войната, освобождаване на заложниците и постепенно възстановяване на Газа.