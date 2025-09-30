НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Планът на Белия дом: амнистия за разоръжените членове на Хамас и размяна на заложници и затворници

          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Членовете на Хамас, които са готови да предадат оръжията си и да съжителстват мирно с Израел, могат да получат амнистия след освобождаването на всички заложници. Това се посочва в плана за уреждане на конфликта в Газа, публикуван от Белия дом.

          „След завръщането на всички заложници, членовете на Хамас, които демонстрират готовност за мирно съжителство и разоръжаване, ще получат амнистия. На желаещите да напуснат Газа ще бъде осигурен безопасен коридор за пътуване до приемащите страни,“ гласи документът.

          В рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от Израел се предвижда:

          • връщане на всички заложници – живи и мъртви;
          • в замяна Израел да освободи 250 затворници с доживотни присъди;
          • освобождаването на 1700 жители на Газа, задържани след 7 октомври 2023 г., включително всички жени и деца.

          Освен това за всеки върнат израелски заложник Израел ще върне останки на 15 загинали жители на Газа.

          Мерките са част от 20-точковия мирен план на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, чиято цел е прекратяване на войната, освобождаване на заложниците и постепенно възстановяване на Газа.

