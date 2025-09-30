НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Начало България Крими

          По 16 000 евро за превоз: Българин и още трима задържани за нелегален трафик на мигранти

          Снимка: БГНЕС
          Български гражданин на 34 години беше арестуван снощи в Северна Гърция, след като в автомобила му бяха открити нелегални мигранти. Това съобщи местното издание Voria.gr.

          Инцидентът е станал на магистралата „Егнатия“, когато полицейски патрул подал сигнал на автомобила да спре. Вместо да се подчини, шофьорът ускорил и се опитал да избегне проверката. След кратко преследване полицаите успели да спрат колата, а водачът направил неуспешен опит да избяга пеша.

          В автомобила били открити трима нелегални мигранти, двама от които – скрити в багажника. Според разследването, всеки от тях е заплатил по 16 000 евро за превоза.

          Други арести в Гърция за трафик на хора

          Същия ден полицията е задържала още двама души – гръцки и афганистански гражданин – на магистралата Атина–Солун. Те превозвали четирима нелегални мигранти.

          Отделен случай е регистриран край остров Хиос, където 41-годишен ирански гражданин е арестуван за опит за нелегален трафик по море. Бреговата охрана е забелязала бързоходна надуваема лодка, която при преследването заседнала на плаж. Пътниците избягали, но при последвалото издирване били открити 31 души, които впоследствие посочили иранеца като организатор на превоза.

