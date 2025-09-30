НА ЖИВО
          Празник е! България посреща волейболните герои

          Националният отбор на България по волейбол за мъже се завръща у дома със сребърните медали от Световното първенство във Филипините – едно от най-големите постижения в историята на родния спорт. Тимът ще бъде посрещнат като истински шампион още на летището, а по-късно днес и от хилядите фенове в сърцето на София.

          Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отпътува тази сутрин с правителствения самолет за Истанбул, откъдето ще придружи националите. Те се очакват на правителствения ВИП около 10:15 часа, където ще направят кратки изявления.

          Българската федерация по волейбол и Столична община организират голямо празненство за феновете. От 17:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ ще се проведе специално събитие, посветено на волейболните герои. Парад с открит автобус ще тръгне от площад „Независимост“ и ще стигне до катедралата, където е подготвена музикална програма.

          „Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов“, се казва в съобщението на организаторите.

          За събитието ще има строги мерки за сигурност – забранено е внасянето на алкохол, пиротехника, стъклени бутилки, знамена с твърди дръжки, както и всякакъв вид оръжие. Забранено е и използването на дронове без специално разрешение. От Столична община препоръчват използването на метрото и буферните паркинги, за да се избегнат задръствания и инциденти.

          Промени в организацията на движението

          • От 03:00 до 20:00 ч. днес се забранява престоят и паркирането на всички паркинги на пл. „Св. Александър Невски“, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието.
          • От 14:00 до 20:00 ч. се ограничава влизането на автомобили по ул. „15-ти ноември“ и по ул. „Оборище“ (между „11-ти август“ и бул. „Васил Левски“), като пропускането ще се извършва само при необходимост и по преценка на „Пътна полиция“.

          България днес празнува своите вицешампиони, които записаха името си със златни букви в историята на родния волейбол.

