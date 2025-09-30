Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото.
По думите му политиците могат да почерпят ценни уроци от спорта.
Той подчерта, че успехът е резултат от екипна работа и доверие.
