Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците



В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото.



„Щастлив съм и съм много доволен, че дългогодишният труд, който влагахме във волейбола, се отплати," заяви той.



По думите му политиците могат да почерпят ценни уроци от спорта.



„Ако те вземат пример от това как един спорт обединява, обедини целия народ, ще видят, че трябва семейна среда, училищна среда, улицата – всичко това да се обедини с някой, който да застане начело,“ посочи Карабиберов.



Той подчерта, че успехът е резултат от екипна работа и доверие.